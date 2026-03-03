Designfiasko på hotell: ”Byter hellre hotell än delar toalett”

Dagens sanning: Glasdörrar är en usel idé

Det finns saker hotellgäster kan leva med. Ett mindre rum. En medioker minibar. En halvdålig lobby. Men när toaletten saknar riktig dörr händer något.

I vår undersökning, genomförd vecka 8 2026, svarade 547 personer på frågor om hotellupplevelsen. En fråga stack ut mer än någon annan: glasdörrar till badrum.

Snittbetyget landade på 2,1 av 10. Det är inte ett försiktigt missnöje. Det är en kollektiv sågning.

Kommentarerna är raka och osentimentala. Integritetskränkande. Opraktiskt. Helt onödigt. Flera skriver att de aktivt undviker hotell med denna lösning. Några konstaterar att de hellre byter hotell än delar toalett bakom glas.

Det är värt att stanna upp där. Byta hotell. På grund av en dörr av glas.

En som inte gillar detta är Sveriges mest kända arkitekt Gert Wingårdh. Han förstår inte varför hans kollegor skapar dessa rum med insyn.

”Fråga inte mig om detta. Vi sätter sällan in glasväggar. Om det inte är nån bröstning eller nånting annat framför.”

