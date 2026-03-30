Det tog tjugo sekunder. Ett brandfordon fick klartecken att korsa en bana på LaGuardia Airport. Samtidigt fick ett plan från Air Canada tillstånd att landa. Resultatet blev en kollision som dödade två piloter och skadade flera.
20 sekunder som skakade flygbranschen
Sedan kom orden som alla fastnade för: ”I messed up”.
Tre ord som låter som ett erkännande, men som i själva verket säger väldigt lite om vad som faktiskt gick fel.
Tre ord som lurar oss
Flygindustrin är allergisk mot enkla förklaringar. Det finns en anledning till att haverirapporter är tjockare än en genomsnittlig sommarroman.
Experter är snabba med att varna: det här är inte en historia om en individ som gjorde bort sig. Det är nästan alltid en kedja av misstag, stress, systembrister och dålig timing.
Eller som en expert uttrycker det, mer rakt än diplomatiskt: det börjar ofta månader eller år tidigare.
Det inspelade samtalet från tornet visar panik, stress och en människa som försöker rädda situationen. Men det visar inte bakgrunden. Och det är där den verkliga historien finns.
Nattpasset ingen vill ha
Kollisionen inträffade under ett nattpass. Två flygledare i tornet. Färre resurser, fler roller per person och ett system som bygger på att alla hela tiden gör rätt.
Tidigare under kvällen hade det dessutom varit oväder som skapat förseningar och en kö av flyg. Med andra ord: klassiskt recept för överbelastning.
Flygbranschen har pratat om bemanning i decennier. Problemet är inte nytt. Det är bara bättre maskerat när allt fungerar.
Tekniken som inte räckte
Utredningen pekar redan på flera möjliga brister. Bland annat att markfordon inte alltid är utrustade med rätt teknik för att synas i systemen. Lägg till radiokommunikation under stress, och plötsligt räcker det med en miss i fel sekund.
Frågan många ställer är enkel: hur kan ett fordon ens hamna på en aktiv landningsbana utan att någon stoppar det? Svaret är mindre enkelt: för att system ibland är byggda för perfekta dagar, inte dåliga nätter.
