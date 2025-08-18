Börsen svagt ner inför nästa toppmöte

Vid lunchtid har det breda OMXS-indexet backat 0,4 procent. Bland aktierna mot strömmen märks försvarskoncernen Saab, upp 3,5 procent, möjligtvis som en effekt av medieuppgifter om att Kanada skulle vara intresserade av att köpa stridsflygplanet Gripen.

Bland förlorarna finns gruvbolaget Boliden och värmepumpsbolaget Nibe, minus 2,5 procent. Storbanksaktierna tappar alla mellan 1-1,5 procent.

Under nattens Asienhandel steg merparten av de ledande indexen. I Tokyo stängde Nikkei-index 0,8 procent upp.

I kväll svensk tid är det dags för nästa toppmöte för att eventuellt få stopp på Rysslands anfallskrig. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och flera av Västeuropas toppar träffar USA:s president som en uppföljning av fredagens möte – något som kan komma att påverka världens börser.

I den amerikanska förhandeln på Wall Street pekade index först på svagt stigande kurser, men terminerna vände sedan ned.