Bornold: "Svettig värdering möjlig förklaring till att Nordic Capital lämnar Nordnet"

– Det såg ganska tungt ut ett tag, men kanske kan man säga att corona räddade caset. Det senaste året har ju aktieintresset exploderat och det syns förstås på Nordnets värdering.

Det var för drygt fyra år sedan som Tom Dinkelspiel, ordförande för finansiella företagsgruppen Öhman, köpte ut Nordnet från börsen, tillsammans med riskkapitalbolaget Nordic Capital.

Nordnet köptes ut för 37 kronor per aktie, vilket innebar en budpremie på drygt 25 procent jämfört med kursen på 29 kronor per aktie som kursen var då budet kom. Teckningskursen vid nyintroduktionen på börsen i november var satt till 96 kronor per aktie. Aktien stängde på onsdagsbörsen på 151,65 kronor.

– Nordnets IPO blev ju väldigt lyckad och aktien har ju stigit rejält sedan dess. Att Nordic har så bråttom att hoppa av nu när deras inlåsningperiod är över kan man ju tolka som att även de tycker värderingen är lite svettig, säger Joakim Bornold.