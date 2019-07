Boris Johnson efterträder Theresa May som premiärminister

Beskedet var väntat och det brittiska pundet har initialt inte rört sig nämnvärt, uppger Jesper Petersen, valutaanalytiker på Danske Markets, för Realtid.

– Det ökar osäkerheten för att vi får en hård Brexit. Det kommer nog fortsatt vara en volatil (stora rörelser, reds anm) resa för pundet framöver i takt med osäkerheten som väntas fortsätta, säger Petersen.

En så kallad hård Brexit skulle bland annat innebära att Storbritannien lämnar EU:s tullunion.

Annons

Annons

– Vi ska få Brexit gjort den 31 oktober, sade Johnson efter att resultatet meddelats, rapporterar Reuters.

USA:s president Donald Trump har twittrat sin gratulation till Johnson och skrivit: "He will be great!"