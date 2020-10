Bonnier investerar i nederländska enhörningen Messagebird

Bonnier är en av nya investerarna i nederländska Messagebird som precis tagit in 200 miljoner dollar (cirka 1,7 miljarder kronor) i Serie C-investering, framgår av ett pressmeddelande. Företaget, som driver en multikanal molnbaserad kommunikationsplattform, värderas därmed till 3 miljarder dollar (cirka 26,6 miljarder kronor) och blir därmed Europas nyaste enhörning. Den främsta investeraren i runda är Spark Capital, som även får sällskap av, Glynn Capital, LGT Lightstone, Longbow, Mousse Partners och New View Capital, utöver Bonnier. Accel, Atomico och Y-Combinator, alla investerare sedan tidigare, har också deltagit denna gång. Spark Capital-delägaren Will Reed kommer att ingå i styrelsen.

Kapitalet ska Messagebird använda för att tredubbla antalet anställda globalt och expandera på nyckelmarknader i Europa, Asien och Sydamerika, skriver Messagebird pressmeddelandet.