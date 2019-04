Bolund vill ha svar av Idermark

Bolund vill ha svar av Idermark

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) ska inom kort ska träffa Swedbanks styrelseordförande Lars Idermark. Det berättar han i en intervju i Dagens Nyheter.Bolund är sedan tidigare skarp i sin kritik mot storbankens bristande kommunikation. Till DN säger han att han är särskilt oroad över att det fins tecken på att banken inte ens delat information med myndigheter.

– Det är fullständigt oacceptabelt om det är på det sättet, säger Bolund.Han vill nu att Swedbank ska lägga fram en ”väldigt konkret handlingsplan” för hur man ska sig ur krisen och stoppa möjligheten till penningtvätt i banken.

Storägare säljer av 200 miljoner aktier i Arion Bank

Kaupskil, den isländska banken Arion Banks störste ägare, säljer av cirka 200 miljoner existerande aktier i banken. Försäljningen genomförs genom en så kallad accelererad bookbuilding-process till institutionella investerare. Posten motsvarar cirka 11 procent av de utestående aktierna i Arion Bank.Försäljningen hanteras av Citi, Carnegie och Fossar. Det framgår av ett pressmeddelande. Arion Bank, som övertog Kaupthings isländska tillgångar i samband med finanskrisen, parallellnoterades i Stockholm sommaren 2018.

Orgo Thech byter vd - igen

Det Spotlightlistade IT-bolaget Orgo Thech byter på nytt vd. Thomas Jansson som tillträdde posten som vd i mitten på februari i år ersätts nu av Alexander Winqvist.Det framgår av ett pressmeddelande.

Alexander Winqvist tillträder tjänsten omgående och ska enligt bolaget "fortsätta utvecklingen av Orgo i den riktning som tidigare vd Thomas Jansson påbörjat". Alexander Winqvist har en bakgrund inom företagsförvärv och investment banking. Han även varit anställd inom MTG-koncernen.

Annons

Annons

Bostadsbyggandet tappar tempo

Nästa år faller antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus till under 40 000 för första gången sedan 2014. Det visar Sveriges Byggindustriers senaste konjunkturprognos. Nedgången i bostadsproduktionen från 63 000 påbörjade bostäder konjunkturtoppen 2017 till 39 500 nästa år innebär ett tapp med nästan 40 procent. Nyproduktionen av bostadsrätter föll med över 30 procent 2018 jämfört med 2017. Prognosen för antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus är 44 000 för 2019 respektive 39 500 för 2020.

May ber Corbyn om hjälp för att bryta dödläget

Storbritanniens premiärminister Theresa May har bett sin största politiska fiende, Labourledaren Jeremy Corbyn, om hjälp för att arbeta fram en gemensam plan för brexit för att bryta dödläget och förhindra att landet kraschar ut ur EU utan avtal. Det rapporterar Bloomberg News. Efter ett sju timmar långt möte med sitt kabinett på tisdagen sade May att Storbritannien kommer att behöva en extra förlängning bortom nästa veckas potentiella krasch-deadline den 12 april för att lösa krisen.

Japan: PMI sjönk till 50,4

Det sammanvägda inköpschefsindexet för industrin och tjänstesektorn (composite) i Japan noterades till 50,4 i mars, ner från 50,7 föregående månad. Det framgår av data som sammanställts av Nikkei och Markit Economics, enligt Reuters.

Kina: PMI steg till 54,4

Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 54,4 i mars jämfört med 51,1 i februari. Det framgår av det inköpschefsindex för industrin som sammanställs av Caixin Media och Markit Economics, enligt Reuters.

Budkrig om Stampen

Stampen Media Group, som bland annat äger Göteborgs-Posten, är till salu. Det rapporterar SvD. Enligt tidningen har tre intressenter lagt bud på koncernen, och affären uppges vara klar innan påsk. Tidningen uppger att ett budkrig pågår mellan tre intressenter: Bonnier, Schibsted och danska JP/Politikens Hus, som bland annat äger tidningarna Politiken och Jyllands-Posten.

Kd fortsätter stiga

Kristdemokraterna fortsätter att öka i väljaropinionen samtidigt som Liberalerna och Miljöpartiet ligger under riksdagsspärren. Det visar SVT/Novus väljarbarometer som publicerades på onsdagen. En stor del av Kristdemokraternas nya väljare är personer som tidigare röstat på Sverigedemokraterna, enligt Novus.