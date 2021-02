Bolund ny miljö- och klimatminister

Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi (MP) blir ny jämställdhets och bostadsminister i regeringen. Per Olsson Fridh (MP) får rollen som biståndsminister efter Peter Eriksson.

Åsa Lindhagen (MP), som fram tills nu varit jämställdhetsminister kommer nu bli finnansmarknadsminister i regeringen.

- Det är miljöfrågorna som en gång tog mig in i politiken. Det är det som också mitt hjärta slår extra för. Vid sida av klimatkrisen är naturkrisen den största frågan som vi behöver hantera just nu, säger Per Bolund som nu blir klimatminister.