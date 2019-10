Bolåneutmanarna växer snabbt

Stabelo, Hypoteket och Svensk Hypotekspension hade tillsammans bolånestockar på 16,6 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Det motsvarar en liten del av den totala marknaden, endast 0,5 procent, enligt Finansinspektionens senaste bankbarometer, skriver Dagens Industri.

Aktörerna stod för 7 procent av den totala bolånestockens ökning under första halvåret.

Störst av de tre är Stabelo, som vid halvårsskiftet hade lånat ut 7,9 miljarder kronor. Det har sedan dess växt till en bit över 9 miljarder.

Annons

Annons

Hypoteket har enligt tidningens beräkning ungefär hälften så stor utlåning, cirka 4 miljarder kronor vid halvårsskiftet.

Stabelos vd Hampus Brodén ser inga hinder för den fortsatta tillväxten. Bolånemarknaden växer just nu med omkring 5 procent i årstakt, men samtidigt omsätts och flyttas mängder av lån mellan banker varje år.

– Vi uppskattar att det bruttoutlånas ungefär motsvarande 20 procent av svensk bolånemarknad varje år. Det betyder att cirka 700 miljarder kronor är up for grabs. En etablerad aktör måste ersätta alla lån som faller ur stocken med nya bara för att stå still på samma nivå. Det kan handla om många tiotals miljarder. Vi är nöjda med väsentligt mindre varje år, säger Hampus Brodén till Dagens Industri.