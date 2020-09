Blygsam start för Readly

Vid 11-tiden stod aktien i drygt 63,20 kronor jämfört med en introduktionskurs på 59 kronor.

Aktien handlades under den första timmen handlats strax över introduktionskursen med en bottennotering på 59,31 kronor. Efter två timmars handel hade aktier för 3 262 151 miljoner kronor omsatts.

En förklaring till den tveksamma börsdebuten kan vara den nyhet som kom i måndags då Aller Media och Bonnier News kommunicerade att de inte längre erbjuder sina tidningar via Readly. Det är två tunga aktörer på den viktiga svenska marknaden, Readlys näst största efter Tyskland.

Efter noggrant övervägande kom bolaget fram till att förlusten av Aller och Bonnier ”inte skulle få en väsentlig inverkan på bolagets långsiktiga finansiella mål.”

Som anledning till avhoppet hänvisade Bonnier News chef Anders Eriksson till att Readly gav för dåliga intäkter.

I noteringen värderas Readly till 59 kronor per aktie. Det motsvarar ett börsvärde på knappt 2,2 miljarder kronor för ett bolag som förra året omsatte 265 miljoner kronor och som de senaste tre åren har ett samlat rörelseresultat på minus 320 miljoner kronor.

Det är tillväxtutsikterna som lockar. De närmaste åren är målet en tillväxt på 30–35 procent och lönsamhet inom fyra–fem år.

Readly har haft en tillväxt på 44 procent under åren 2017-2019 och redan under första halvåret 2020 var tillväxten 33 procent, vilket delvis kan förklaras av ett ökat intresse under coronapandemin.

– Men den främsta anledningen till vår starka tillväxt är ett antal underliggande megatrender i samhället, och det är också kombinationen av dessa trender som gör att det nu är rätt tidpunkt att börsnotera Readly, sa Maria Hedengren till Realtid när noteringsplanerna blev kända.

Readly har tagit in 450 miljoner kronor i nyemissionen som snabbt blev fulltecknad. Pengarna ska framför allt användas till marknadsföring, som i sin tur ska generera tillväxt.

– Jag är övertygad att Readly som noterat bolag är perfekt positionerat för att fortsätta transformera magasinmarknaden som är värd över 73 miljarder dollar, sa Patrick Svensk, Readlys styrelseordförande när noteringsplanerna presenterades.