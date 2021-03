Bildextra: EY inviger Workplace of the Future

Magnus

Kuchler.

De nya lokalerna i Sergelhuset kommer möta de krav som EY ställer på framtidens arbetsplats, vilket innebär en minskning av den dagliga energiförbrukningen och en maximerad yteffektivitet.

Kontoret är utrustat med takparker som som ska bidra till en biologisk mångfald. Vatten från regnvattentunnor ska användas för bevattning och spolning av toaletter. Här finns också sensorer för att reglera och optimera ventilation och temperatur. Allt detta innbär att kontoret har fått den högsta miljöstandarden, LEED Platinum.

– Vi är ett ledande kunskapsföretag som genom att nyttja ny teknologi och fokusera på miljön är med och driver utvecklingen för hur vi kommer arbeta i framtiden. Vårt nya kontor i Sergelhuset kommer ge ett minskat koldioxidutsläpp på hela 70 procent för alla våra medarbetare i Stockholm, samtidigt som vi globalt har som mål att bli ”net zero” 2025, säger Magnus Kuchler, Sverigechef på EY.

EY ska dessutom implementera en utvecklad modell kring framtidens arbetsplats vid flytten som påbörjades i dag, måndag. En stor del i det framtida arbetet syftar också till att minimera antalet resor, inte minst till Stockholmskontoret för interna möten. Dessa möten ska till största del hanteras virtuellt.

Hur ska de olika arbetsplatserna se ut, och hur det ska funka? Ska man boka ett skrivbord i förväg, eller springa runt och leta varje gång man kommer till kontoret?

– Det finns olika typer av arbetsplatser beroende på vilken arbetsuppgift man har för dagen, för stunden och vilka preferenser man har. Varje arbetsplats har en sensor så att man lätt kan hitta en ledig arbetsplats via vår nya kontorsapp. Det är också fullt möjligt att boka en specifik arbetsplats. Om man inte vill boka så är det bara att sätta sig på ledig plats så markeras den som upptagen, säger Magnus Kuchler, EY:s Sverigechef till Realtid.

Räknar ni med att medarbetarna även framöver delvis kommer att jobba på distans?

– Redan i januari 2020, när vi beslutade om att flytta vårt Stockholmskontor, lades planen för ännu mer hybridarbete. Vi uppmuntrar en tydlig mix eftersom vi ser att det är väldigt individbaserat vilken arbetsplats som fungerar bäst. Vi vill helt enkelt möjliggöra för våra medarbetare att kunna välja den arbetsplats som är mest lämplig för dagen.

Hur många anställda tillhör Stockholmskontoret?

– 1 550 personer.

Ni beskriver det nya kontoret som Workplace of the Future? Hur har ni kommit fram till det?

– Workplace of the Future innebär ett flexibelt kontor som möjliggör samarbete, digitalt arbete, effektivitet, innovation och inte minst trivsel. Därtill är det absolut fokus på hållbarhet och ny möjliggörande teknik.

Vilken arkitektbyrå har ni jobbat med?

– Vi har arbetat tillsammans med Tengboms

Hur lång tid har flyttprojektet tagit?

–Det är inte ett flyttprojekt vi bedrivit, utan snarare projekt för att förändra och skräddarsy vårt arbetssätt efter våra medarbetares preferenser. Avtalet skrevs på i januari 2020, och direkt satte vårt interna projektteam igång arbetet med att utforma framtidens arbetsplats. Vi öppnar det nya kontoret idag, den 22 mars.

Vad har varit svårast? Roligast?

– Det finns givetvis utmaningar med att bedriva stora förändringsprojekt under en pandemi när vi inte får ses fysiskt som var normalt tidigare. Roligast har varit möjligheten att tillsammans arbeta fram det nya, och att ligga i framkant av utvecklingen kring Future of work och Workplace of the future. EY är, och ska vara, ett ledande kunskapsföretag som är med och driver utvecklingen för framtidens arbete, och framtidens hållbara arbetsplatser.

På vilket sätt har medarbetarna varit involverade?

– Vi har involverat alla våra medarbetare genom informationsmöten, enkäter, arbetsgrupper och inte minst ambassadörer i varje team. De har varit djupt involverade i arbetet från ett tidigt skede och har varit länken mellan projektteamet och medarbetarna.