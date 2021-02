BHG förvärvar snabbväxande onlinebolag inom sport och fritid

E-handelsbolaget BHG förvärvar 51 procent av det sport- och fritidsfokuserade onlinebolaget IP Agency Finland, vars omsättning under 2020 uppgick till drygt 180 miljoner kronor med en ebitda-marginal på över 25 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.



Målbolagets årliga försäljningstillväxt har under de senaste tre åren överstigit 120 procent. IP Agencys grundare och ledning kommer fortsätta i sina nuvarande positioner.



IP Agency erbjuder produkter under egna varumärken som säljs via webbutiker samt större retailkedjor i länder som Finland, Sverige, Belgien, DACH-länderna och USA.



"Vi är enormt imponerande över hur IP Agency utvecklats och ser mycket fram emot att bidra till bolagets fortsatta resa, internationella expansion och breddning av sortimentet", kommenterar BHG-chefen Adam Schatz.



IP Agency kommer konsolideras i segment DIY från och med den 1 februari.

Carl Becht

carl.becht@finwire.se

Nyhetsbyrån Finwire