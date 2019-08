Berenberg: Handelsbankens kostnadstryck lättar efter i år

Berenberg sänker sin riktkurs för Handelsbanken till 105 kronor per aktie från 120 kronor och upprepar rekommendationen köp.

Handelsbankens kostnadstryck ligger, enligt Berenberg, till stor del bakom att Handelsbanks-aktien gått svagt under senare tid och investeringar för regelefterlevnad har varit huvudanledningen till de ökande kostnaderna.

"Vi bedömer att kostnadstrycket ska börja minska, konkurrenstrycket lätta, samtidigt som kommande kapitalmotvindar är hanterbara", skriver Berenberg.

Annons

Annons

Investmentbanken pekar på att Handelsbankens kostnader växte 5 procentenheter mer än intäkterna under 2018 medan kostnaderna ökade med 6 procent under första halvåret i år, jämfört med samma period under 2018. Den nya vd:n Carina Åkerström sade i samband med halvårsrapporten att bankens resultat "inte är bra" som en följd av de "för höga kostnaderna relativt intäkterna".

Hon angav att banken i nuläget gör en nödvändig översyn för att återskapa en verksamhet där intäkterna växer mer än utgifterna. Hittills har banken meddelat att den lämnar Baltikum och Polen. Därutöver har representationskontoren i Jakarta och Sydney stängts medan banken har upphört med att erbjuda exportfinansiering. Hanteringen av trade finance på de olika hemmamarknaderna koncentreras nu till Sverige.

"Vi bedömer att marknaden hade räknat med mer. Hursomhelst förväntar vi oss ytterligare strategiska åtgärder senare i år", skriver Berenberg som bedömer att marknaden kommer att reagera väl på att Handelsbanken ökar sitt fokus inom segment där banken har konkurrensfördelar.