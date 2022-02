Belfrage och Noréus tar plats i Handelsbankens ledning

Handelsbankens koncernledning utökas även med cheferna för Handelsbankens huvudsakliga marknader: Arild Andersen, landschef Handelsbanken Norge, Michael Green, landschef Handelsbanken Sverige och Mikael Sorensen, vd Handelsbanken plc, Storbritannien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ny i koncernledningen blir också Anna Possne som tillträder den nya positionen som Head of Product and Offerings. Anna kommer närmast från positionen som Head of Payments and Financing.

Robert Radway har utnämnts till Chief Credit Officer. Robert kommer närmast från positionen som Head of Debt Capital Markets.

Efter förändringen kommer koncernledningen bestå av:

Carina Åkerström, koncernchef och vd

Carl Cederschiöld, Chief Financial Officer och vice vd

Arild Andersen, landschef Handelsbanken Norge

Catharina Belfrage Sahlstrand, Chief Sustainability and Climate Officer

Magnus Ericson, Chief Human Resources Officer

Mattias Forsberg, Chief Information Officer

Michael Green, landschef Handelsbanken Sverige

Maria Hedin, Chief Risk Officer

Dan Lindwall, Head of Capital Markets

Martin Noréus, Chief Strategy Officer

Anna Possne, Head of Product and Offerings

Robert Radway, Chief Credit Officer

Louise Sander, Chief Communications Officer

Mikael Sorensen, VD Handelsbanken plc, Storbritannien

Adjungerade i koncernledningen är: Per Beckman, vice vd och ansvarig för avyttring av Handelsbankens verksamhet i Danmark och Finland, Monika Bergström, tillförordnad Chief Compliance Officer och Martin Wasteson, Chief Legal Officer.

Förändringen av koncernledningen träder i kraft den 1 mars 2022.