Banksektorn minskade räntebärande värdepappersskuld med 27 miljarder

Minskningen beror framförallt på att skulden i utländska värdepapper har minskat till följd av försvagad dollar och euro. Det framgår av färsk statistik från SCB.

I slutet av juli var 58 procent av den svenska räntebärande värdepappersskulden i svenska kronor och 42 procent i utländska valutor, främst US dollar och euro. Eftersom en stor del av värdepappersskulden är i utländsk valuta kan valutakursförändringar få en stor påverkan. Under juli ökade skulden i svenska kronor med 34 miljarder medan den minskade i utländska valutor med 39 miljarder, ungefär lika fördelat mellan dollar och euro. Detta berodde dock helt på valutkursförändringar för framförallt dollarn men också euron har försvagats gentemot kronan.

Under juli minskade banksektorn, som har majoriteten av sin skuld i utländska valutor, sin räntebärande värdepappersskuld med 27 miljarder kronor. Även sektorn övriga monetära finansinstitut, som har drygt hälften av sin skuld i utländska valutor, minskade sin skuld med 12 miljarder. En motverkande effekt var att den statliga sektorn fortsatte att öka sin värdepappersskuld med 25 miljarder kronor under juli. Även bostadssektorn och sektorn icke-finansiella och övriga finansiella företag ökade sin räntebärande värdepappersskuld under månaden med 6 respektive 4 miljarder kronor.

Den totala räntebärande värdepappersskulden bestod i slutet av juli till 86 procent av obligationer och 14 procent av penningsmarknadsinstrument. Värdepappersskulden i obligationer minskade under månaden med 38 miljarder kronor medan skulden i penningmarknadsinstrument ökade med 33 miljarder.

Den årliga tillväxttakten för den totala räntebärande värdepappersskulden var 2,8 procent, vilket är en minskning med 1,4 procentenheter sedan juni.

Räntebärande värdepapper för 1 573 miljarder kronor, motsvarande en femtedel av den totala utestående värdepappersstocken, förfaller inom sex månader. Av detta förfallovärde är 45 procent, 709 miljarder kronor, i utländska valutor. Främst dollar och euro.

Sektorerna bank och övriga monetära finansinstitut står tillsammans för drygt 60 procent av värdepappersupplåningen som förfaller inom sex månader.