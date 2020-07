Banker draglok på börsen

OMXS30 och breda OMXSPI-indexet upp 1,82 respektive 1,67 procent.

Alfa Laval inledde veckan med ett 18-miljardsbud på industribolaget Neles vilket fick aktien att klättra drygt 2 procent.

På storbolagssidan var det nära stängning bara ABB som lyste rött, med en nedgång på 0,5 procent.

Swedbank stängde på plus 2,59 procent, SEB på plus 2,91 procent, Handelsbanken på plus 2,17 procent och Nordea på plus 2,94 procent.