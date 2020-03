Både guld och bitcoin faller

Under torsdagen föll priset på bitcoin snabbt – från 7 644 på morgonen till 6 079 dollar vid lunchtid och sedan ända ned till 3 950 vid tretiden på eftermiddagen. Därefter har det återhämtat sig något och står nu i 5 100 dollar.

Så sent som den 6 mars låg priset på bitcoin på 9 126 dollar. Nedgången är 29 procent i år.

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg är fallet de senaste dagarna det brantaste i kryptovalutans historia och förhoppningarna om att bitcoin skulle vara en trygg hamn vid börsras har kommit rejält på skam.

– Vad vill du helst ha, kontanter eller bitcoin? Givetvis vill jag ha kontanter, säger Stephen Innes, chefsstrateg på Axicorp.

Guldet rasade också under torsdagen – från 52 762 dollar per kg under natten, tidig morgon i USA, brant ned till 50 824 dollar per kg 2,5 timme senare. Sen eftermiddag hade det sjunkit ytterligare, till 50 104 dollar/kg. För närvarande har guldet ökat igen till 51 093 dollar per kg.

Handlarna sålde ”vad de kan i en marknad drabbad av panik”, som Kitcos senioranalytiker Jim Wyckoff skriver i en marknadskommentar.

– Att guldet skulle fungera som en säker hamn under en kris är trångsynt om man ska vara positiv, men som mest krasst är det helt fel, säger Ryan Giannotto, analyschef på Graniteshares till Market Watch.

Guldet hade en kraftig dipp 24-28 februari men återhämtade sig. Den 9 mars stod guldet i 53 836 dollar per kg – sedan dess har priset sjunkit 5,1 procent. Sedan årsskiftet har guldet däremot stigit med 4,6 procent.