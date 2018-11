Både förlust och seger för Trump i mellanårsvalet

Mellanårsvalet är ännu inte färdigt i USA men Trump förlorar i representanthuset och vinner i senaten. För övrigt Första AP-fondens styrelse åkte på dyr resa till Indien där fonden har 1,8 procent av sitt kapital investerat, Hedgefonden Bodenholm har investerat i Catena Media, Risk att Ericsson-aktien straffas under kapitalmarknadsdagen.

Trump starkare i senaten

Politik Financial Times skriver att Republikanerna förlorar representanthuset men stärker sin majoritet i senaten. Hittills har republikanerna fått 191 stolar i representanthuset och demokraterna 208. I senaten har republikanerna hittills fått 51 stolar och demokraterna 42. Tidigare hade republikanerna en majoritet med 51-49 i senaten.

Makt för Demokraterna

Politik Svenska Dagbladet har rubriken: Just nu Både förlust och seger för Trump. I mellanårsvalet i USA skriver SvD att Demokraterna går mot makten i representanthuset vilket i så fall blir ett betydande hinder för president Donald Trump att genomdriva sin politik. I senaten ser Republikanerna ut att behålla majoriteten.

Demokraterna kan stoppa del av Trumps politik

Politik Dagens Nyheters Martin Gelin skriver i sin analys att tuffare undersökningar av presidenten väntar och att Demokraterna kan stoppa en del av Trumps mest kontroversiella politik. Allt tyder på en fortsatt polarisering i amerikansk politik med två läger som motarbetar varandra och är helt oense om USA:s fortsatta riktning.

Första AP-fonden på lyxresa

Politik Dyr nota när Första AP-fondens ledning besökte Indien Dagens Industri beskriver Första AP-fondens styrelseledamöters resa till Indien där fonden har 6 miljarder kronor placerade eller 1,8 procent av fondens investerade kapital. Notan landade på 44 600 kronor per person och då är alla reseräkningar inte klara ännu. Ledamöterna åkte business-class och bodde på femstjärniga hotell: Taj Palace i New Delhi och Grand Hyatt i Mumbai. I Kommentaren skriver Hans Bolander på Dagens Industri att ledningen lever farligt när den tar med sig hela styrelsen på en kostsam informationsresa till Indien. En mindre grupp bestående av vd, kapitalförvaltningschef och chefsjurist hade sannolikt uppnått samma resultat till en tredjedel av kostnaderna.

Bodenholm köper in sig i Catena Media

Börs Dagens Industri skriver att hedgefonden Bodenholm som är knuten till Brummer & Partners dyker upp som Catena Medias åttonde största ägare. Den äger cirka 1,8 miljoner aktier i Catena Media.

Inget jakthäleri för Hedin

Juridik Dagens Industri skriver att åklagaren hävt häktningen för skälig misstanke som avsåg jakthäleri mot Karl Hedin ägare till trähandelskoncernen AB Karl Hedin. Men Karl Hedin är fortfarande häktad för grovt jaktbrott. Han är häktad på sannolika skäl vilket innebär en längre häktningstid. Förutom Karl Hedin finns det brottsmisstankar mot ytterligare fyra personer i den misstänkta jakthärvan, alla fyra är anställda på AB Karl Hedin.

Allt svårare för Ekholm överraska positivt

Börs På torsdag håller Ericsson kapitalmarknadsdag i New York men skriver Dagens Industri, det blir allt svårare för Börje Ekholm att överraska positivt. Risken att aktien straffas är extra hög. Det existerande löftet till marknaden är att den justerade rörelsemarginalen – rensad för omstruktureringskostnader – ska nå tio procent till 2020 och därefter tolv procent. Samtliga tre kvartal i år har vd Börje Ekholm krossat förväntningarna men varje gång har förväntningarna skruvats upp.

Thomas Bravo intresserad av Symantec

Riskkapital Financial Times skriver att riskkapitalbolaget Thomas Bravo har visat intresse för att köpa upp den amerikanska cybersäkerhetsgruppen Symantec. Det skulle i så fall bli ett av de största uppköp – leveraged buyout – sedan finanskrisen. Priset som har förekommit i media är 14,5 miljarder dollar. Men Symantec skulle kunna få så mycket som 30 dollar per aktie vid ett uppköp vilket skulle värdera bolaget till mer än 19 miljarder dollar.



Orgelbunden handel i Asien

Börs De asiatiska börserna handlades oregelbundet under natten och morgonen. Klockan 08.30 var japanska Nikkei-index ner 0,28 procent och kinesiska Hang Seng-index upp 0,21 procent. Enligt terminerna kommer den svenska börsen att öppna positivt.

