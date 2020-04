Avtal 24 drabbat av cyberattack – kunduppgifter saknas

Juristbyrån Avtal 24 drabbades på söndagen av en riktad cyberattack. I ett brev till sina kunder skriver Avtal 24:s CEO Magnus Stein om det inträffade.

”Sent under gårdagen (söndag red:s anm) drabbades Avtal24 av en riktad cyberattack. Vi vet ännu inte omfattningen av attacken, men det vi vet är att vår databas har blivit hackad och att vi har blivit bestulna på kunduppgifter. Så fort cyberattacken inträffade polisanmälde vi händelsen. En anmälan sker även till Datainspektionen.”

Magnus Stein menar att Avtal 24 nu blivit drabbade av ett ”allvarligt samhällsproblem.”

”Vi tar det här dataintrånget på största allvar. Det här ska inte kunna hända. Men trots våra rutiner och förebyggande åtgärder har vi nu drabbats av det vi ser som ett allvarligt samhällsproblem. Vi har under natten påbörjat kartläggningen av händelsen för att förstå exakt vad som har hänt och hur det kunde ske. Detta gör vi tillsammans med vår externa experter. Vi jobbar aktivt med IT-säkerhet på Avtal24. Det har tyvärr visat sig att trots våra insatser så har någon eller några lyckats ta sig in i vårt system. Under dagen har vi därför påbörjat arbetet med att få upp en IT-infrastruktur där vi vidtagit ytterligare säkerhetsåtgärder för att förhindra att dataintrång inträffar igen. Inom kort är Avtal 24:s sajt och dess tjänster uppe igen, som stått stilla sedan vi upptäckte intrånget”, skriver Magnus Stein.

Han uppmanar också sina kunder att vidta säkerhetsåtgärder.

”På Avtal 24 kommer vi att stänga all inlogg via användarnamn tills vidare och acceptera endast BankID. Vi uppmanar våra kunder att vidta försiktighetsåtgärder. Var extra uppmärksam på bankhändelser och misstänkta aktiviteter, till exempel telefonsamtal från okända nummer, sms eller e-postmeddelande från okända avsändare. Byt lösenord på dina konton och aktivera tvåfaktorsautentisering. Vi uppmanar även våra kunder som har frågor eller misstänker bedrägeri att kontakta oss”, skriver Magnus Stein.