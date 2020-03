Avanzas CFO och vice vd slutar

Birgitta Hagenfeldt, Avanzas CFO sedan 2008 och vice vd sedan 2017, lämnar sina roller på nätbanken under nästa år. Detta framkommer av ett pressmeddelande.



– Det har varit en otroligt spännande tid på Avanza, som är något helt annat än när jag började för 12 år sen. Då hade Avanza cirka 150 000 kunder med 48 miljarder kronor i sparkapital. Vi har nu passerat 1 miljon kunder med 400 miljarder i sparkapital och dessutom vunnit SKI för Sveriges nöjdaste sparkunder under tio års tid, säger Birgitta Hagenfeldt, i en kommentar och fortsätter:



– Jag har sedan länge haft en plan att när jag fyller 60 år inte längre arbeta operativt, nu ser jag fram emot att få mer tid med min familj, men är också öppen för styrelseuppdrag. Jag är stolt över att ha fått vara en del i Avanza och jag kommer att sakna det driv och den energi som finns hos alla fantastiska kollegor.



Rekryteringen av en CFO kommer påbörjas inom kort, skriver nätbanken i pressmeddelandet.



– Birgitta har varit en viktig del i Avanzas tillväxtresa de senaste 12 åren. För mig har hon också varit ett ovärderligt stöd sedan jag tillträdde som VD. Birgitta är en mycket omtyckt och stark ledare och hennes kompetens och engagemang kommer att saknas. Jag har dock full respekt för hennes beslut och önskar henne all lycka framöver när hon väljer att lämna den operativa delen av sitt yrkesliv, säger Rikard Josefson, vd på Avanza, i en kommentar.

Annons