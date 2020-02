Atlas Copco köper tyskt börsbolag för 11,7 miljarder

Budpremien är 43 procent jämfört med stängningskursen i fredags. 35 procent av aktierna är redan säkerställda genom bindande åtaganden, skriver Atlas Copco.

Isra Vision beskrivs som specialister inom visionsystem och uppges ha ledande teknik för kvalitetsinspektion av ytor samt 3D-visionsystem som används för robotautomation.

Acceptfristen förväntas inledas efter att tillstånd erhållits från tyska federala finansinspektionen (BaFin). Förvärvet finansieras helt med likvida medel anslagna för förvärvet.

Uppköpserbjudandet är föremål för, inter alia, godkännande från konkurrensmyndigheter och Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS).

Uppköpserbjudandet kommer ej att innehålla en lägsta anslutningsgrad (minimum acceptance threshold), då Atlas Copco ej ämnar att ingå ett dominerande avtal (Domination agreement). Efter uppköpserbjudandet är avsikten att påbörja ett avnoteringerbjudande, som stöds av Isra Vision ledning och som ej kräver någon minimum aktieägarandel enligt tysk lag.

Enligt ett pressmeddelande är BNP Paribas rådgivare till Atlas Copco i affären. Rådgivare till Isra Vision är tyska Parkview Partners.