Analyschef: ”Det här är dårarnas rally”

Robert Carnell, analyschef på Ing bank i Asien tror att det kommer en rekyl mot de börser som har stigit kraftigt de senaste dagarna. Den senaste uppgången kallar han för ”dårarnas rally”.

Både Dow Jones och Stockholmsbörsen hade sina bästa dagar igår tisdag sedan 2012.

Stephen Innes, strategichef på Axi Trader i Bangkok, befarar att Kina inte talar sanning om antalet nya corona-fall. Även tycker inte att investerarna ska rusa till aktiemarknaden nu.

– Jag tror att Kina underrapporterar, och när det uppdagas kommer det bli riktigt obehagligt, säger Stephen Innes till Dagens Industri.

Rusning på de amerikanska börserna

Under tisdagen stängde Dow Jones på plus 11,3 procent, den största ökningen sedan 1993, 1933, enligt CNBC:s data. S&P 500-indexet stängde upp 9,4 procent och Nasdaqs kompositindex ökade med 8,1 procent. Fed:s utökade åtaganden om obligationsköp och Donald Trumps besked om att han vill öppna upp landet till påskhelgen ökade förhoppningarna på den amerikanska ekonomin, skriver Dagens Industri.

Asienbörserna tar rygg på Wall Street

Börserna i Tokyo och Söul tar fasta på Wall Street och rusar kraftigt på onsdagen. Vid åttatiden på morgonen står i Nikkei på plus 8,4 procen och Hang Seng på plus 3,1 procent

I Tokyo tog investerarna rygg på Wall Streets kraftiga uppgång trots beskedet om att Tokyo-OS skjuts upp till nästa år. Kraftiga uppgångar går även att se på Seoulbörsen där Kospi är upp hela 4,3 procent.

Flera storbolag ser över utdelningsförslag

Skanska, Schibsted och Volvo meddelade under gårdagen att bolagen drar tillbaka tidigare utdelningsförslag efter coronavirusets globala framfart. Peab, Handelsbanken, SEB, Danske Bank, Swedbank och NCC meddelade också under gårdagen att de omvärderar föreslagna utdelningar. Lammhults, Beijer Ref, Ratos och Lundin Petroleum meddelade att de sänker utdelningarna.



"Avstå aktieutdelning om du vill ha statligt stöd”

Företag som får statligt stöd i coronakrisen bör avstå från utdelningar till aktieägarna. Det är det samlade budskapet från samtliga partier i Sveriges riksdagen. Partierna sammanträdde under tisdagen i ett möte om förutsättningar för det svenska krispaketet, skriver Dagens Nyheter.



Euroländerna kan inte enas om krisstöd

Euroländernas finansministrar kunde inte enas under tisdagskvällen om hur räddningsfonden ESM ska användas för krisdrabbade euroländer. "Diskussionen har bara börjat. Mer arbete behövs", säger eurogruppens ordförande Mario Centeno. Nederländernas finansminister Wopke Hoekstra menar att ESM-fonden inte bör används i en situation som denna och uppmanar till försiktighet, skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Indien stänger ner i tre veckor

Indiens premiärminister Narendra Mondi höll under gårdagen ett tv-tal där han uppmanade befolkningen att stanna hemma, från och med midnatt, de kommande tre veckorna för att förhindra spridningen av coronaviruset. Indien har 469 bekräftade aktiva fall med coronaviruset. Tio personer har avlidit i sviterna av viruset, skriver Finwire.



Nordea: ”Vi kommer att se en historisk inbromsning”

Nordeas analyschef Torbjörn Isaksson menar att Sverige riskerar att se det största tappet i BNP sedan finanskrisen, skriver Svenska Dagbladet. Tidningen har talat med tre av fyra svenska storbanker som gemensamt varnar för att den kommande nedgången i svensk ekonomi kommer bli rejäl.



Riksbanken erbjuder dollarlån på torsdag

Den första auktionen med dollarlån kommer hållas imorgon, torsdagen den 26 mars, enligt ett pressmeddelande från Riksbanken. Auktionen kommer omfatta 10 miljarder dollar med en löptid om 3 månader. Rambeloppet är på 60 miljarder dollar fram till och med den 18 september. Auktionen är koordinerad mellan Sveriges Riksbank, Danmarks Nationalbank och Norges Bank så att alla tre centralbanker genomför auktionerna samtidigt, skriver Nyhetsbyrån Direkt.