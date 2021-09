Årets Klara K-dag fokuserar på hållbart ledarskap

Camilla Wagner, tidigare journalist på affärstidningen Veckans Affärer och ansvarig för tidningens satsning på Näringslivets mäktigaste kvinna, och Petra Nedfors, entreprenör, blev uppvaktade av Klara K:s grundare redan 2014 som ville sälja bolaget till dem. Just då var de inte redo eftersom de precis hade dragit igång en annan verksamhet, men året därefter slog de ändå till.

– Sedan dess har vi använt varumärket och plattformen för att i stora och små möten skapa samtal som utmanar och utvecklar. Vår vision är ett hållbart arbetsliv på lika villkor och vår mission är att hjälpa företag och organisationer att nå sina jämställdhetsmål, säger Petra Nedfors.

Klara K-dagen är en seminariedag och en mötesplats där ledarskap, hållbarhet och inkludering sätts i ett större sammanhang. I år går Klara K-dagen av stapeln den 29 november på Oscarsteatern.

– Vi samlar forskare, ledare, politiker och andra vildhjärnor för att under en eftermiddag lära oss av varandra i stora och små samtal. Vi passar också på att dela ut utmärkelser till personer som på olika sätt gjort avtryck, säger Camilla Wagner och fortsätter:



– Förebilder kommer i så många olika skepnader, så vi försöker fånga upp dem på olika sätt. Det kan vara någon som länge, kanske i det dolda, arbetat för att uppnå en förändring och förbättring. Här har vi till exempel uppmärksammat Petra Hedengran, ägaransvarig på Investor för hennes ihärdiga och framgångsrika arbete med att hitta superkompetenta kvinnor till styrelserna i portföljbolagen och därmed lyckats nå de krav på jämställda styrelser som länge ställts. Eller Barbro Ehnbom, stjärnanalytikern som gjorde en raketkarriär på Wall Street och som sedan använt sitt nätverk för att öppna dörrar för hundratals unga kvinnor.

De priser som vanligtvis delas ut under Klara K-dagen är årets förebild, ögonöppnare, uthållighet samt pingvinpriset.

– Det senare kan behöva sin förklaring. Vi noterade att kvinnor med makt, antingen i sin roll eller med en stark röst i debatten, ibland blev väldigt hårt ansatta av media, andra medarbetare eller rent av av troll i sociala medier. Som motkraft ville vi visa vårt stöd och använde kejsarpingvinerna som metafor. I de kallaste isvindarna på Antarktis står de i en flock för att hålla värmen. Pingvinerna ytterst måste ibland få komma in i värmen för att inte dö i kylan. Så när människor möter hat och hot när de försöker stå upp för inkludering och rättvisa, vill vi uppmuntra alla att erbjuda en pingvinflock, säger Camilla Wagner.

Vad har berört er mest från tidigare Klara K-dagar?

– Vad ska vi välja? När Marie Nilsson Lind tog emot ögonöppnarpriset som gick till Josefin Nilsson postumt och läste en text ur boken hon färdigställde åt sin syster. Det talet gick rakt in i hjärtat. Coolast var nog ändå när vi samlade f d kvinnliga partiledare och de gav en gemensam bild av sina erfarenheter av rollen. De orimliga rubrikerna, de orimliga kraven på att vara mer kvinnlig eller mindre kvinnlig, invektiven som smattrar in i de digitala kanalerna… Om någon undrat varför vi aldrig haft en kvinna som statsminister skulle man varit där. Då förstår man, säger Camilla Wagner och fortsätter:



– Sara Danius som pristagare av årets förebild är givetvis svår att glömma. Under #metoo’s intensivaste period var hon villig att använda den makt hon hade för att rensa ut gubbslem och unkenhet. Och även om det ledde till ett internt raseri och slutade i hennes avgång, så tvingade hon ut gubbarna i ljuset och de fick bekänna färg. Vi visste inte då hur sjuk hon var. Hon får frågan på scenen om hon ångrar att hon tog uppdraget som Svenska Akademins ständiga sekreterare och hon svarar: “På ett sätt ångrar jag det, för den tiden kommer inte tillbaka…” Nu när vi vet att hennes tid var utmätt, får de orden en väldigt tung innebörd.

Vad har varit mest minnesvärt?

– Vi har haft många wow-tillfällen. Mest fyrverkeri blev det nog när Monica Lewinsky kom för att ta emot Pingvinpriset. Hennes berättelse om hur hon slutshamats av en hel värld. Hur det är att vara människan bakom alla Monica Lewinsky-skämt som spridits över världen och vilken effekt det fått för hennes liv. Och att hon trots det valde att dra igång en kampanj för att motverka näthat efter att en ung skolpojke begått självmord på grund av mobbning, säger Camilla Wagner.



Vilka lärdomar och förhoppningar har ni inför årets Klara K-dag?

– Vi har lärt oss att det är ok att ta ut svängarna. Vår publik vill bli överraskade och berörda. De kan redan väldigt mycket, men med oväntade berättelser och nya samtal kan vi ge nya insikter och förhoppningsvis mod att tänka nytt i sitt eget ledarskap, säger Petra Nedfors.

Vad är nytt för årets Klara K-dag?

– Nytt i år är bland annat vårt samarbete med Realtid och att vi nu tydligare fokuserar på ett ledarskap som leder till både hållbarhet och tillväxt. Vårt tidigare pris, Årets Förebild, har istället blivit Årets Ess i ESG. En ordvits som visar att man ska vara bra på hållbarhet generellt, men vi fokuserar extra på den sociala hållbarheten, säger Petra Nedfors.



Hur tänker ni kring samarbetet med Realtid?

– Vi tycker givetvis att det är väldigt spännande. Realtids läsare är väl insatta och kunniga i både ledarskap och vad som skapar värde i bolag. Att få skapa något för den målgruppen tillsammans med teamet på Realtid är oerhört spännande och har hittills varit en superkul resa med spänstiga möten och mycket skratt, säger Petra Nedfors.

Varför ska man gå på Klara K-dagen?

– Varför ska man inte gå? Man ska gå för att få inspiration, kunskap och fördjupning. För att bli glad, arg, överraskad och ledsen. Man ska gå för att mingla med andra härliga människor som brinner för ledarskap, hållbarhet och tillväxt. Samtalen på scenen och i minglet ger avtryck långt utanför Oscarsteaterns väggar, säger Camilla Wagner.



Vad kan deltagarna förvänta sig?

– Ett kalejdoskop av vad social hållbarhet och ESG kan innebära för oss som individer, våra företag och samhället och vad som står i vägen för att vi ska nå våra mål. Många berättelser har fått plats på Klara K:s scen. Jag tror att det är en del av vår magi. Ledarskap och goda värderingar är inte en arbetsuniform vi bär på kontorstid, utan ett förhållningssätt, säger Camilla Wagner.