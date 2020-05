Antonia Gibson tar över som vd för Tundra Fonder

Antonia Gibson har fram till nu haft rollen som bolagets Chief Operating Officer. Hon har tidigare bland annat varit complianceansvarig på AP4 och arbetat med investor relations- och hållbarhetsfrågor på Swedbank. Under perioden fram till 1 september kvarstår Jon Scheiber i fondbolaget som Senior Advisor to the Board och bistår i överlämningen till Gibson. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Det ska bli oerhört roligt att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med vårt duktiga team. Tundra har en unik nisch med mångåriga kunskaper om unga tillväxtmarknader och vårt pionjärsarbete inom hållbarhet är något jag särskilt brinner för. Det är i Tundras investeringsuniversum som en stor del av den framtida tillväxten finns, och att stötta de bolag som förstår sin påverkan på den värld vi i framtiden ska leva i känns såväl logiskt som angeläget, säger Antonia Gibson i en skriftlig kommentar.

Tundra Fonder startade redan 2014 ett analyskontor i Karachi, Pakistan och bygger stor del av sin verksamhet på lokala samarbeten. Utöver personalen i Stockholm och Pakistan har Tundra även medarbetare på plats i Ho Chi Minh City i Vietnam. Under senare år har Tundra lagt ett stort fokus på hållbara investeringar på ett stort antal tillväxtmarknader i Asien och Afrika och fonden Tundra Sustainable Frontier Fund var bland de första fonderna som erhöll en Svanenmärkning år 2017. Fondbolaget har en tydlig partnerfilosofi och ägs till stora delar av anställda och styrelsen.

I enlighet med gällande regelverk är tillsättandet av Antonia Gibson avhängigt av Finansinspektionens godkännande av sedvanlig ledningsprövning.