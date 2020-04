Enligt de senaste siffrorna från fastighetsrådgivaren Cushman & Wakefield överträffar aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden för första kvartalet 2020, på nära 40,5 miljarder kronor, kraftigt volymen för samma period 2019. Motsvarande siffra landade under fjolåret på 31,8 miljarder kronor. "Detta är en anmärkningsvärd positiv start på 2020, då 2019 som helår var ett nytt rekordår med en total transaktionsvolym på nära 234 miljarder kronor, inkluderat Hemfosa-affären om 28 miljarder kronor i Sverige," skriver rådgivaren i ett pressmeddelande.

Det mest populära segmentet totalt sett är kontor (12,7 miljarder kronor), följt av bostäder (10 miljarder kronor) och handel (8,6 miljarder kronor).

Det är främst svenska investerare som varit aktiva på marknaden hittills i år. Runt 76 procent (30,7 miljarder kronor) i värden på fastigheter har förvärvats av inhemska köpare. Störst affärer har sammantaget hittills gjorts inom segmenten handel (ca 28 procent), bostäder (ca 26 procent) och kontor (ca 22 procent). Dock har det gjorts affärer inom samtliga segment under årets första kvartal.

Bland internationella investerare har köpare från Norge, Tyskland och USA varit aktiva och tillsammans har investerare från dessa länder förvärvat fastigheter i Sverige för närmare 24 procent (9,8 miljarder kronor) under perioden. Norge, som stått för den största delen med nära 5 miljarder kronor, och har investerat brett i kontor (2,6 miljarder kronor), bostäder (2 miljarder kronor), samhällsfastigheter (200 miljoner kronor) och handel (145 miljoner kronor). Från tyskt håll har 3,3 miljarder kronor investerats i kontorsförvärvet Solna United och förvärven om 1,5 miljarder kronor har amerikaner placerat uteslutande i industrisegmentet.



– I vår senaste enkät-undersökning, som genomfördes i januari i år, uppgav rekordstor andel av investerarna att de planerade att nettoköpa under 2020. Då såg vi en risk att det inte skulle finnas tillräckligt många objekt på marknaden. Även om läget markant förändrats under de sista veckorna i mars så återstår det att se om underliggande investeringstryck tar sig uttryck i flera genomförda affärer under andra kvartalet i år, trots marknadens generella försiktighet i nuläget, säger Annika Edström, Head of What’s Next/Research på Cushman & Wakefield i en skriftlig kommentar.

– Kassaflödesfastigheter med starka hyresgäster, centralt belägna fastigheter i våra storstäder samt bostadsfastigheter står sig starkt även i dagens marknad. Bankerna har börjat bli mer selektiva med såväl motpart som objekt. Obligationsmarknaden är fortsatt sval, framförallt för icke säkerställda obligationer, säger Kristoffer Sandberg, Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield.

