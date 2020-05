Anette Frumerie tillträder som vd för Rikshem

– Det känns bra att kunna hälsa Anette Frumerie välkommen något tidigare än sagt. Rikshems arbete med att utveckla fastighetsbeståndet och öka nyproduktionstakten kommer nu få ytterligare energi och styrelsen och medarbetarna ser fram emot att få börja arbeta tillsammans med Anette. Jag vill samtidigt passa på att tacka Per Uhlén för att som tf vd på ett utmärkt sätt fört Rikshem framåt under det senaste halvåret, säger Bo Magnusson, styrelseordförande på Rikshem, i en skriftlig kommentar.

Vid årsstämman den 4 maj 2020 valdes Ulrica Messing och Per Uhlén till nya ordinarie ledamöter i Rikshem. Lena Boberg, som avböjt omval, lämnade styrelsen i samband med stämman.

Valet av de nya styrelseledamöterna innebär att Rikshems styrelse utökas från sex till sju ordinarie ledamöter.

Ulrica Messing är tidigare riksdagsledamot och statsråd i Näringsdepartementet, Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. I dag är Ulrica Messing bland annat styrelseordförande i Business Sweden och SOS Alarm Sverige AB och styrelseledamot i Postnord och Länsförsäkringar Fondbolag. Hon har tidigare varit vice styrelseordförande och styrelseordförande för Wallenstam.

Per Uhlén är född 1948 och är civilingenjör från KTH i Stockholm och civilekonom från Stockholms universitet. Han återgår nu till Rikshem styrelse efter att under cirka sex månader varit tf vd för bolaget. Per Uhlén har tidigare innehaft ett flertal ledande befattningar i bygg- och fastighetsbranschen, bland annat på Skanska Sverige och Diligentia (numera Skandia Fastigheter). Per Uhlén har tidigare också haft styrelseuppdrag för bland annat Vasakronan och Bonnier Fastigheter.

Rikshems styrelse består sedan årsstämman av: Bo Magnusson (ordförande), Pernilla Arnrud Melin, Liselotte Hjorth, Andreas Jensen, Ulrica Messing, Per-Gunnar Persson och Per Uhlén.