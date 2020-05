Ändrade regler för permittering kan skapa likviditetsbrist hos företagen

Bopriserna ned 4 procent i Stockholm

Bostadspriserna sjönk 3,4 procent mellan mars och april enligt siffror från Valueguard. I Stockholm var tappet 4 procent. Men fastighetsmäklarfirman Bjurfors tror inte på ett större prisfall, enligt ett pressmeddelande. Låga räntor och tillfälliga lättnader i amorteringar anges som skäl.

Tillväxtverket ändrar sig om semester för korttidspermitterade

Tillväxtverket ändrar sig gällande hur reglerna för korttidspermittering ska fungera under sommarens semestrar. Man har nu gjort en ”reviderad tolkning” av reglerna. Arbetsgivarna får nu stöd för betald semester, men inte obetald semester. Obetald semester räknas som frånvaro. Svensks Näringslivs vd Jan-Olof Jacke säger till Dagens Industri att tolkningen är orimlig, men ayy beskedet kommer väldigt sent från Tillväxtverket. Det betyder att företagen får en helt annan likviditetssituation än vad de räknat med under sommaren.

Hedgefondförvaltare skeptisk till uppgången

Enligt hedgefondförvaltaren och miljardären Howard Marks har uppåtrekylen på börsen gått för snabbt, skriver CNBC. Det finns ännu inget läkemedel mot covid-19 och så fort Feds stödprogram upphör kommer det att bli turbulens på marknaden igen. Den avgörande frågan är enligt honom när företagen tjänar pengar igen. Som det är nu byggs skulder upp och många fler konkurser är att vänta när företagens kassor sinar.

XXL:s nyemission övertecknad mer än tre gånger

Intresset för att delta i den norska sportkedjan XXL:s nyemission är mycket stort. I ett pressmeddelande avslöjar den Altor-ägda kedjan att emission är övertecknad med mer än tre gånger. Företrädesemissionen ska tillföra bolaget 400 miljoner norska kronor. Huvudägaren Altor kommer att teckna sig för 43,6 miljoner aktier, vilket är 23 procent av aktierna.

JC Penney stänger 25 procent av butikerna i USA

Amerikanska varuhuskedjan JC Penney stänger 242 butiker, det är 25 procent av bolagets alla affärer. Butikskedjan kommer dock att driva vidare sina mer lönsamma butiker, enligt Reuters. Förra veckan ansökte JC Penney, om konkursskydd. Förhoppningen är att bli uppköpt.

Copperstone gör nyemission på 20 miljoner kronor

Gruvbolaget Copperstone planerar att genomföra en riktad nyemission på ungefär 20 miljoner kronor. Det skriver bolaget i ett pressmeddelande. Copperstone har gett ABG Sundal Collier uppdraget att utreda förutsättningarna för emissionen. Detta genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande. Pengarna ska användas till ”kärnborrningar och studier i Viscaria samt investeringar och fortsatta utforskningar i Arvidsjaur”.

Nasdaq skärper kraven för kinesiska noteringar

Den amerikanska börsen Nasdaq har som ambition att göra det svårare för kinesiska företag att notera sig på börsen, uppger källor för Reuters. Enligt förslagen till nya regler måste företagen bland annat värderas till minst 25 miljoner dollar vid noteringen. Enligt Reuters källor kommer reglerna att omfatta företag från ett antal länder, bland annat Kina.

ECB fortsätter köpa obligationer

Den europeiska centralbanken, ECB, kommer fortsätta med sitt obligationsköpprogram. Detta trots att den tyska författningsdomstolen ifrågasatt om köpen formellt sett är lagliga, rapporterar Bloomberg News.

– Jag är inte alls orolig, inte om programmet kopplat till pandemin, och inte om det tidigare programmet, under vilket eurosystemet har köpt obligationer sedan 2015, ECB-chefen Christine Lagarde i en intervju som publicerats i flera stora europeiska tidningar.

Paypal får allt fler äldre användare

Människor som är 50 år eller äldre var den snabbast växande gruppen från mars till april som användare för Paypals digitala betaltjänstlösning. Generationen med 50-plusare kallas ”silver-tech” av bolaget. Enligt Paypal har kundgruppen varit avgörande för att bolaget kunnat komma tillbaka till samma nivå transaktioner som innan coronakrisen.

– Vi tror att det här är en trend i vår verksamhet som kommer hålla i sig, säger bolagets finansdirektör John Rainey, enligt CNBC.

Uber varslar 3 000 personer

Taxibolaget Uber tvingas till stora nedskärningar i spåren av coronakrisen. Enligt Wall Street Journal kommer Uber nu att avyttra allt som inte ligger inom kärnverksamheten. Det betyder att 3 000 anställda tvingas lämna sina jobb. 45 kontor kommer att också att stängas ner. Dock finns ännu inga planer på att minska på antalet förare.

Hopp om coronavaccin lyfter Asiens börser

De europeiska börserna och Wall Streets starka utveckling igår tycks ha smittat av sig på Asiens börser. Tidigt på tisdag morgon stod börserna i Asien så här: Nikkei +1,9 procent, Shanghai +0,6 procent, Shenzhen +0,7 procent, Hang Seng +1,9 procent, och Sydkoreanska Kospi +1,8 procent. Igår kväll stängde de amerikanska börserna enligt följande: Dow Jones +3,9 procent, S&P 500 +3,2 procent, Nasdaq +2,4 procent.

Samhällsprofil ny vd för Samhällsbyggarna

Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren blir ny vd för fastighetsbolaget Samhällsbyggarna. Tidningen Fastighetssverige kallar honom för en av Sveriges mest namnkunniga samhällsplanerare.

Disneychefen Kevin Mayer ny vd på Tiktok

Kevin Mayer slutar på Walt Disney och blir ny vd för Tiktok, avslöjar Wall Street Journal. Han börjar den 1 juni och kommer att leda arbetet med den globala expansionen av ägarbolaget Bytedance.

Hembergs insuretechbolag lanserar ny sajt

Insuretechföretaget Gofido med branschprofilen Claes Hemberg som medgrundare lanserar en ny sajt i månadsskiftet maj-juni, skriver Sak&Liv. Då närmar sig också lanseringen av företagets produkt, en digital hemförsäkringslösning.

Ägare vill slå ihop Arbona med Mertiva

Större aktieägare bakom det fastighetsinriktade investeringsföretaget Arbona vill fusionera bolaget med Mertiva. Arbona är listat på Nordic Growth Market.