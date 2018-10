Andningspaus i börsnedgången

Inbromsad nedgång när Asienbörserna öppnade

Börs Handlarna tycks ha tagit en andningspaus, och börsfallet verkar dämpas på fredagsmorgonen, när Asienbörserna öppnade. Det skriver flera internationella medier.

– Det är en andningspaus, vi har haft en skarp nedgång och nu hämtar marknaderna andan, säger Kerry Graig, global marknadsstrateg på JP Morgan Asset Management, till Financial Times.The global FTSE All-World index gick på torsdagen tillbaka för sjätte dagen i rad, vilket innebar en total utradering av av 2018 års uppgång.



Vid 05.45-tiden svensk tid såg utvecklingen på de asiatiska börserna ut som följer, rapporterar Omni:

Nikkei 225: –0,5 %

Topix: –0,6 %

Shanghai: –0,1 %

Shenzhen: –0,3 %

Hang Seng: +0,9 %

Kospi: +1,0 %

Skanska tecknar ordrar för totalt dryga miljarden i USA

Finans Skanska tecknar tilläggskontrakt på 500 miljoner kronor och bygger åt Boeing för cirka 620 miljoner kronor, enligt pressmeddelanden nu på morgonen.

Skanska har tecknat ett tilläggskontrakt med OM-SE för kontors- och bostadsprojektet Fifth + Broadway i Nashville, USA. Kontraktet är värt 59 miljoner US-dollar, cirka 534 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2018.

Det ursprungliga kontraktet tillkännagavs i mars 2018.

Byggnationen inleddes 2017 och väntas vara slutförd i maj 2020, uppges i ett pressmeddelande.

Skanska har även tecknat avtal med The Boeing Company för att utföra flera byggprojekt till ett värde av 70 miljoner US-dollar, cirka SEK 620 miljoner, vilket inkluderas i de amerikanska orderingångarna för tredje kvartalet 2018.



Kanada inför ståltullar mot Kina

Politik Kanada kommer från och med den 25 oktober att införa 25-procentiga importtullar på sju olika stålsorter från Kina och andra länder, enligt nordamerikanska medier. Det rapporterar Omni.

Den kanadensiska regeringen gav löftet om att införa ståltullar i mars i år och det är alltså det löftet som nu genomförs. Syftet är att motverka en potentiell importökning.



HSBC tar hjälp av JP Morgan-veteran

Bank HSBC har anställt JP Morgan-profilen Greg Guyett, som co-head för sin investmentbank, som ett led i att möta kritiken mot dess svaga resultat. Det rapporterar Financial Times. Greg Guyett var nästan 30 år på JP Morgan. Han ansluter till HSBC i ett kritisk skede, när banken försöker att återhämta sig från ett skadligt PM, författat av anonyma ledare i banken, som menar att investmentbankens strategi har misslyckats.

Izettle-grundaren om hur han mötte finansveteranen Magnus Nilsson

Fintech I en stor intervju i Di Weekend berättar Jacob de Geer om hur det var hans mamma som såg till att han träffade finansmannen Magnus Nilsson. De två männen i olika generationer fann varandra direkt och blev radarparet bakom Izettle. “Hon är smart min mamma”, säger Jacob de Geer till tidningen.

I intervjun talar han också ut om den tjatiga frågan kring att hans numera sålda “enhörning” aldrig gjort vinst.

Frågan visar att man inte förstår vår affär, säger han. I USA förstår man och därför värderas bolag som Izettle högre där.

Kostnaden för att ta in en ny kund ökar med tiden, varför det finns det goda skäl att ta in kunden så snart som möjligt.

–Att prioritera kortsiktig lönsamhet framför tillväxt vore hål i huvudet, säger Jacob de Geer.

Brexit-förhandlingarna kan vara nära ett avslut

Politik Storbritanniens premiärminister Theresa May har samlat en inre krets av sin regering för att berätta att ett avtal om brexit är nära förestående, rapporterar Financial Times enligt Omni.

– Premiärministern samlar aldrig kabinettet för att berätta vad som händer. Det är inte hennes grej. För mig känns det som att ett avtal i praktiken är klart, säger en källa till tidningen.

Avtalet innebär enligt källorna att hela Storbritannien blir kvar i EU:s tullunion tillfälligt, men utan ett slutdatum.