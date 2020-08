Amazon: Lansering av svensk sajt har "påbörjats"

– Amazon har varit tillgängligt för svenska konsumenter och företag genom våra olika europeiska hemsidor under flera år, men nästa steg är att introducera ett komplett detaljhandelserbjudande i Sverige och det är det vi planerar att göra nu, säger Alex Ootes, Vice President EU Expansion på Amazon i en skriftlig kommentar.

Uppskattningsvis 60 procent av all fysisk försäljning på Amazon globalt sker via försäljningspartners. I dag finns 1,7 miljoner små och medelstora företag världen över som säljer sina varor genom Amazons butiker, och under förra året passerade fler än 200 000 entreprenörer 100 000 USD i försäljning.