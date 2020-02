Altors XXL långt under förväntan

Altors XXL långt under förväntan, Episurf tar in 140 miljoner kronor i nyemissioner och Kina och USA bekräftar implementering av fas ett-avtal. Här hittar du morgonens nyheter i korthet.

Altors XXL långt under förväntan

Norska XXL, där riskkapitalbolaget Altor med vd Harald Mix, är största ägare, redovisar ett resultat för fjärde kvartalet på minus 412 miljoner norska kronor, mot förväntade minus 23 miljoner norska kronor. Lagrets värde skrivs ner med 385 miljoner norska kronor, i vad bolaget kallar en ”extraordinär” nedskrivning.

”XXL undersöker olika alternativ för långsiktigt hållbara finansieringskällor för bolaget”, skriver XXL. Aktien rasar på Oslobörsen, ned med minus 14 procent vid 10-tiden på fredagsförmiddagen.

Episurf tar in 140 miljoner kronor i nyemissioner

Medicinteknikbolaget Episurf avser att ta in nytt kapital genom dels en riktad emission på 90 miljoner kronor samt en företrädesemission om 51 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Investerare i den riktade emissionen inkluderar bland andra Strand Kapitalförvaltning, Fjärde AP-fonden, Nyenburgh Investment och Thenman. Teckningskursen per aktie uppgår till 1:50 kronor och totalt avses 60 miljoner aktier emitteras.

Kina och USA bekräftar implementering av fas 1-avtal

USA:s president Donald Trump och hans kinesiske motpart Xi Jinping har bekräftat att länderna kommer att åta sig implementeringen av fas ett-handelsavtalet i ett telefonsamtal på fredagen. Det meddelar Vita huset, enligt Bloomberg News.

Fortsatt uppåt på USA-börser

De amerikanska börserna bjöd på den fjärde raka uppgångsdagen på torsdagen. S&P 500 stängde upp 0,4 procent, Dow Jones industriindex upp 0,3 procent och Nasdaqs kompositindex upp 0,7 procent. För samtliga tre index blev det nytt stängningsrekord. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Annika Saramies in i styrelsen för Fondab

Annika Saramies, tidigare vd på Avanza Pension, har valts in i styrelsen för fintechbolaget Fondab. Fondab erbjuder fondbolag, värdepappersbolag och förmedlare digitala lösningar för automatiserad fondhandel, betalningsflöden, depå- och slutkundshantering. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bengt-Erik Lindgren lämnar Länsförsäkringar Banks styrelse

Bengt-Erik Lindgren lämnar Länsförsäkringar Banks styrelse. Det framgår av ett pressmeddelande. Han har varit styrelseledamot i Länsförsäkringar Bank sedan 2012.

– Bengt-Erik har under flera år positivt bidragit till arbetet i Länsförsäkringar Banks styrelse. Vi önskar honom all lycka i sina framtida uppdrag, säger Fredrik Bergström, vd Länsförsäkringar AB och styrelseordförande i Länsförsäkringar Bank.

Ubers resultat bättre än väntat

Ubers omsättning steg 25,6 procent till 3,73 miljarder dollar (2,97). Justerat resultat per aktie blev -0,64 dollar (-1,86), vilket är bättre än analytikerkonsensus som låg på -0,67. Det rapporterar Finwire.

"USA bör överväga köpa upp Ericsson"

USA och dess allierade bör ”aktivt överväga” att köpa upp Ericsson och Nokia för att bekämpa Huaweis dominans inom 5G. Det sa USA:s justitieminister William Barr i ett tal i går. Varken Ericsson eller storägarna Investor och Industrivärden vill kommentera utspelet, skriver TT.