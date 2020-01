Allt färre anmälningar mot advokater

År 2000 kom 604 anmälningar in till disciplinnämnden, mot 456 anmälningar under 2019. Det innebär att antalet anmälningar under den tiden har minskat med 25 procent, trots att advokaterna har blivit 73 procent fler – från 3 535 advokater år 2000 till 6 125 advokater år 2019. Det skriver Advokatsamfundets tidning Advokaten.

Totalt 636 ärenden behandlades inom disciplinnämnden under 2019. Antalet avgjorda ärenden är ungefär lika många som normalt för de senaste åren.

Disciplinnämnden i plenum avgjorde totalt 196 ärenden under 2019. Av dem ledde 129 ärenden till att advokaten fick en påföljd. I de flesta fall (75) blev påföljden för advokaten en erinran. 26 advokater fick varningar, och 28 advokater fick den näst strängaste påföljden, varning med straffavgift. Under 2019 uteslöts inte någon advokat ur Advokatsamfundet.

