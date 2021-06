Allison Kirkby fortsätter förnya Telias koncernledning

I dag, fredag den 4 juni, aviserade Telia att Cecilia Lundin, nuvarande executive vice president och chef för people, experience & culture, lämnar Telia Company. Lundin är den senaste i en rad chefer som fått lämna bolagets koncernledningen sedan Allison Kirkby tog över som vd och koncernchef i maj förra året.

Redan samma dag som Allison Kirkby tillträde sin roll meddelade bolaget att Christian Luiga, tidigare tf vd och koncernchef, valt att lämna bolaget. Telia hade tidigare kommunicerat att Christian Luiga skulle återgå till rollen som executive vice president och CFO på Telia Company när Kirkby var på plats.

I juni 2020 lämnade Ingrid Stenmark rollen som senior vice president, SVP, head of CEO Office, Åsa Jamal som SVP, head of group communications samt Emil Nilsson som SVP, head of LED (Lithuania, Estonia and Denmark), Telia Company. Även Peter Borsos, tidigare SVP, Head of Telia Global, lämnade under det fjärde kvartalet 2020. Samtidgt aviserade Telia Company att man rekryterat Markus Messerer till rollen som SVP, chief of strategy, innovation & head of global business, Rachel Samrén som SVP, chief external affairs, governance & trust officer, medan Dan Strömberg tog ett kliv uppåt för att bli SVP, head of LED. Han fortsatt även i sin roll som vd Telia Lithuania.

I juli 2020 utsågs Per Christian Mørland, tidigare CFO för Telia Norway, till Group CFO. Han efterträdde Douglas Lubbe som då var tillförordnad Group CFO och återgick till rollen som CFO Telia Sweden. Samtidigt tillträde Dr. Rainer Deutschmann som Group COO. Han efterträdde Magnus Zetterberg som lämnade bolaget.

I januari 2021 tillträdde Per Carleö som SVP, head of brand på Telia Company.

Sedan Allison Kirkby tillträde som vd och koncernchef i maj 2020 har Telia aktiekurs utvecklat mer positivt än konkurrenterna Tele2:s och Telenors.