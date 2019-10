Alfa Lavals ordförande Anders Narvinger går till Barclays

Alfa Lavals ordförande Anders Narvinger går till Barclays

Anders Narvinger kliver till våren av ordförandeposten på Alfa Laval efter 17 år för att istället bli industriell rådgivare för den nordiska verksamheten. hos investmentbanken Barclays. Det var i slutet av september som Anders Narvinger meddelade att han avböjer omval till Alfa Lavals styrelse.

Eniro gör jätteförlust

Bolagets rörelseförlust i den tidigarelagda kvartalsrapporten landar på 526 miljoner kronor sedan styrelsen beslutat om nedskrivningar av goodwill och skattefordringar på 475 miljoner kronor.

Minesto satsar på nyemission

Miljöteknikbolaget Minesto har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 4.249.290 units till en teckningskurs om 14:12 kronor per unit. Genom den riktade emissionen tillförs Minesto 60 miljoner kronor före transaktionskostnader. Styrelsen för Minesto har även beslutat att genomföra en företrädesemission om 86,5 miljoner kronor av identiska units som beskrivs ovan. Detta för att samtliga aktieägare ska få samma erbjudande och behålla sitt relativa innehav i bolaget.

Annons

Annons

Storägaren i Dist It köper på sig mer

Stefan Charette, ordförande och storägare i Dist It, har via sitt bolag Athanase Industries under måndagen köpt 177.310 aktier för cirka 5,7 miljoner kronor. Köpen gjordes till kursen 32:21 kronor. Enligt ägardatatjänsten Holdings äger Stefan Charette drygt 2 miljoner aktier i Dist It via Athanase Industries.

Johnsons förslag röstas ner

Det brittiska parlamentet röstade på måndagskvällen som väntat nej till Boris Johnsons förslag om nyval den 12 december. Johnson hade behövt två tredjedels majoritet för att få igenom sitt förslag."Vi kommer inte att tillåta denna förlamning att fortsätta. På ett eller annat sätt måste vi fortsätta rakt mot ett val", sade premiärministern efter omröstningen.

Resurs Holding planerar emittering av primärkapitaltillskottsinstrument

Resurs Holding ökade intäkter med 7 procent till 2 734 miljoner kronor och rörelseresultatet med 8 procent till 1 198 miljoner kronor. Resurs Holding planerar att emittera så kallat primärkapitaltillskottsinstrument i storleksordningen 100–400 miljoner kronor under kommande månader, om marknadsförutsättningarna är gynnsamma. Syftet med en eventuell emission är att ytterligare optimera Resurs kapitalstruktur.

MTG flaggar för nedskärningar

Gaming- och esportsbolaget MTG flaggar i sin kvartalsrapport för nedskärningar. Bolaget ska "genomföra ett effektiviseringsprogram för att säkerställa en mer effektiv organisation, av rätt storlek, vid huvudkontoret". Samtidigt ska bolaget undersöka möjligheten att genomföra en kompletterande notering i USA. Planen är att spara 50 miljoner kronor per år. Efter sparprogrammet ska de centrala driftkostnaderna uppgå till 100 miljoner kronor årligen.

Macron kan nå arbetslöshetsmålen till 2022

Frankrikes arbetslöshet på 8,5 procent hör till de högsta i Europa. Men de senaste kvartalen har den sjunkit stadigt, skriver Financial Times. Enligt Stéphane Carcillo, chef för jobb- och inkomstavdelningen på OECD är det ”inte omöjligt” att Macron når sitt mål om att minska arbetslösheten till 7 procent till 2022.

Börsen i Japan på rekordnivå

Det är mestadels nedåt på Asienbörserna på tisdagen, då investerare avvaktar den fortsatta utvecklingen på handelsområdet, skriver CNBC. Japan rör sig mot strömmen och nosade i den tidiga handeln på rekordnivåer.