Alexandra Kovalenko ny filialchef för Investment Managers svenska filial

Alexandra Kovalenko började på Northern Trust Asset Management 2019, efter att ha haft säljroller i Northern Trusts säljteam för Corporate & Institutional Services (C&IS), som hon började i 2017. Innan hon började på Northern Trust arbetade hon som aktieförsäljare hos Goldman Sachs i London vid flera execution desks. Kovalenko har en kandidatexamen i ekonomi från UCL – University College London i Storbritannien. Det framgår av ett pressmeddelande.

Northern Trust Asset Management är den fjärde största förvaltaren av nordiska pensionstillgångar i Norden och den fjärde största förvaltaren av globala aktier samt den åttonde största förvaltaren av nordiska institutionella tillgångar (enligt IPE Survey of Nordic Institutional Assets, december 2020).

Northern Trust grundades i Chicago 1889 och har en global närvaro med kontor i 22 amerikanska stater och Washington, D.C., och på 23 platser i Kanada, Europa, Mellanöstern och Asien-Stillahavsområdet. Den 30 september 2021 hade Northern Trust tillgångar under förvar/administration på 15,8 biljoner USD och förvaltade tillgångar på 1,5 biljoner USD.

Northern Trust Asset Management består av Northern Trust Investments, Inc., Northern Trust Global Investments Limited, Northern Trust Fund Managers (Irland) Limited, Northern Trust Global Investments Japan, KK, NT Global Advisors, Inc., 50 South Capital Advisors, LLC , Belvedere Advisors LLC och investeringspersonal från The Northern Trust Company of Hong Kong Limited samt The Northern Trust Company.