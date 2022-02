Akut insamling till Ukraina

Under torsdagen förra veckan inledde Putin och Ryssland sin attack mot Ukraina. Ryska trupper gick in Ukraina i öster från Ryssland, från den annekterade Krimhalvön och från Belarus i norr. Under helgen har attackerna fortsatt.

Läget i Ukraina är både oförutsägbart och osäkert. Tusentals barn och familjer har tvingats lämna sina hem sedan den militära attacken.

– Alla har ett ansvar för att hjälpa till i krisen som drabbar barn och familjer, vi som mediebolag har en stor räckvidd och uppmanar våra läsare och företag som följer oss att vara med i insamlingen, säger Maria Pellborn, vd för Realtid.

Fler människor väntar på att korsa gränserna, stora köer rapporteras vid både Moldaviens och Polens gränser. UNHCR är på plats i de viktigaste gränsområdena i regionen.

– Som medmänniska känner man sig så maktlös. Att stötta UNHCR:s insamling i det här fruktansvärda läget är det minsta vi kan göra, säger Camilla Jonsson, Realtids chefredaktör.

Krisen i Ukraina är akut och blir värre för varje timme som går. Sedan Ryssland gick in militärt i Ukraina har mer än 368 000 människor tvingats på flykt. Många är kvar i Ukraina men enligt senaste siffran har 164 000 människor flytt över gränserna till Ukrainas grannländer. Bland annat tog sig fler än 45 000 människor över gränsen till Polen på bara 15 timmar.

Åsa Widell,

generalsekreterare

för Sverige för

UNHCR.

– Jag vill verkligen tacka för Realtids fina initiativ för att hjälpa människor som flyr i katastrofen i Ukraina. Vi är överväldigade över responsen från alla som vill hjälpa till i Sverige. Behoven är enorma och varje krona gör bokstavligen skillnad. Tillsammans räddar vi liv, säger Åsa Widell, generalsekreterare för Sverige för UNHCR.

Enligt UNHCR:s beräkningar kan upp till fyra miljoner människor fly Ukraina till andra länder om situationen eskalerar ytterligare.

UNHCR, FN:s flyktingorgan, är på plats och leder arbetet med att ge skydd och sätta människor på flykt i säkerhet. UNHCR:s fältarbetare arbetar runt om i hela Ukraina, även i områden där striderna är som värst. Nödhjälp finns på plats och så fort det är säkert så delar UNHCR ut den till behövande familjer.

UNHCR finns även i grannländerna. Där står UNHCR redo att samarbeta med regeringarna och hjälpa alla som tvingats på flykt med livräddande nödhjälp, tak över huvudet och skydd.

Redan innan den senaste krisen var ungefär en miljon människor internflyktingar i Ukraina. Nu behövs stöd, resurser och gåvor. Varje gåva gör skillnad för sårbara familjer som befinner sig i en livsfarlig situation.

Sedan ockupationen av Krim 2014 har miljontals människors liv i östra Ukraina vänts upp och ner av den väpnade konflikten. Åtta år av strider sätter djupa spår hos barn och familjer i de konfliktdrabbade Donetsk och Luhansk.

Beskjutningar mellan Ukraina och pro-ryska trupper lämnar förstörelse efter sig. 3 100 civila har dött i sammandrabbningar sedan konflikten startade för åtta år sedan. Gränsen är otydlig. Människors liv är i fara. Vintern är extra svår, temperaturen kan sjunka till minus 25 grader.

Det här gör UNHCR:

Hjälper till att reparera sönderskjutna hem.

Delar ut verktyg och byggmaterial.

Delar ut vinterkläder och värmande filtar.

Ger kontantstöd till människor för att klara vardagen.

Reparerar sönderbombade skolor så att barnen kan fortsätta sin utbildning.

Många av de konfliktdrabbade är äldre, 17 procent är över 64 år. Våld och få ekonomiska möjligheter driver de yngre bort från Donetsk och Luhansk. De lämnar efter sig en befolkning med äldre och sjuka.

370 kronor räcker till ett akutpaket som räddar liv i kriser.

UNHCR är FN:s flyktingorgan som räddar liv och kämpar för flyktingars rättigheter. Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

Genom att swisha till numret 123 129 50 21 skänker du pengar till arbetet i Ukraina.