Aktiespararna kräver ökad digitalisering av bolagsstämmor

Bolagsverket skriver på sin hemsida att det enligt lagen finns alterantiv till fysiska bolagsstämmor:

* Det är tillåtet att hålla bolagsstämman på telefon, genom videokonferens, Skype och liknande. I så fall krävs att stämman leds från den ort där styrelsen har sitt säte, om inte bolagsordningen anger något annat. Dessutom krävs att bolagsstämman går med på att alla eller vissa aktieägare deltar på det sättet.

* Bolagsstämmor kan också hållas per capsulam. Det innebär att besluten på stämman fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten ska dokumenteras skriftligt. För att Bolagsverket ska godta ett sådant beslut som underlag för registrering måste alla som varit berättigade att delta i beslutet skriva under detta. Det här sättet att besluta lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut och är därför oftast i praktiken svårt att genomföra i aktiebolag med många aktieägare. Särskilt i företag med hundratals aktieägare är det sannolikt att någon vill diskutera en fråga. Även det gör att per capsulam-varianten inte går att använda i företag med många aktieägare.