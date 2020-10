Ahlstrom-Munksjö utvidgar koncernledningen med Mikko Lankinen och Robin Guillaud

Papperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö har utsett Mikko Lankinen, idag chief development officer, corporate development, till executive vice president, corporate strategy and development, och ny medlem i koncernledningen. Robin Guillaud, idag verksam inom business development, filtration & performance solutions, har utsetts till executive vice president, innovation, sustainability and communication, och ny medlem i koncernledningen. Det aviserar bolaget om i ett pressmeddelande. Lankinen och Guillaud tillträder sina nya roller 28 oktober. De rapporterar till Ahlstrom-Munksjös vd och koncernchef Hans Sohlström. De efterträder Anna Bergquist, executive vice president, strategy, sustainability and innovation och medlem i koncernledningen, som meddelade i augusti att hon skulle lämna bolaget.