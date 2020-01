Advokatbyrån Time Danowsky bildas efter sammanslagning

Time Danowsky advokatbyrå bildas efter en sammanslagning av Time Advokatbyrå och Danowsky & Partners Advokatbyrå. Affären blev klar efter årsskiftet.



– I Time Danowsky för vi samman ledande kompetens, rankad av bland andra Chambers & Partners och Legal 500 inom samtliga våra specialistområden. Tillsammans utgör vi ett slagkraftigt erbjudande med ett starkt engagemang för vår tids affärer, där teknik, innovation och media och innehåll är en naturlig del av varje organisations verksamhet, säger delägaren Mats Ohlén i en kommentar.



Danowskys medieprofil blir fortsatt viktig för den nybildade byrån tillika Times tech-specialisering. Under 2020 ska byrån växa organiskt genom nyrekryteringar inom kärnområdena tech och media.



– Vi har under många år sett hur våra verksamheter kompletterar varandra. Likheterna är stora med förtroendefulla klientrelationer och kvalificerade beställare. I ett slag får två etablerade verksamheter nu ett 30-tal erfarna medarbetare. Vi kommer kunna spetsa våra erbjudanden och förbättra kapaciteten i våra uppdrag, säger delägaren Ulf Isaksson, i en kommentar.



Danowsky & Partners grundades 1993 av Peter Danowsky och Time Advokatbyrå grundades 2007 med Jonas Forzelius i spetsen.



– När jag startade Danowsky & Partners var ambitionen att tillsammans med några få andra, i så kallat "true partnership", skapa en högkvalitativ, liten advokatbyrå. Det lyckades. Ambitionen med spetskompetens inom några väl definierade områden finns kvar, liksom true partnership-modellen, men nu i en större kostym som bär in i framtiden. Det känns väldigt stimulerande, säger Peter Danowsky i en kommentar.



Time Danowsky har idag 27 anställda och letar nu efter en gemensam lokal för firman. Tills dess sitter Time Advokatbyrå i sina lokaler på Biblioteksgatan och Danowsky & Partners på Sveavägen.

