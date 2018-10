Advokat drar lärdomar från penningtvättskandalen

Advokat om lärdomar från penningtvättskandalen i Danske Bank

Juridik Danske bank valde att blunda för tydliga indicier om risker för penningtvätt. Det skriver advokat Fredrik Olsson, verksam vid Setterwalls, i ett debattinlägg i Dagens Industri. Fredrik Olsson redogör för att Danske Bank redan 2007 fick kännedom om misstänkt aktivitet i den estniska filialen, men valde att lägga locket på.

2013 slog en visselblåsare larm, men inte förrän 2015 börjar Danske Bank att agera, detta efter en mycket kritisk inspektionsrapport.

Antalet kunder som nu är anmälda till berörda myndigheter uppgår till över 6 000, att jämföra med de 653 som anmäldes under åren 2007-2015 då den misstänkta penningtvätten pågick. Ett 40-tal anställda har anmälts till myndigheter, varav åtta till polisen i Estland. Totalt sett rör det sig om 15 000 kunder som misstänks ha medverkat till penningtvätt till ett sammanlagt värde av 200 miljarder euro.

Fredrik Olsson skriver att de brister som framkommit vid danske bank inte framstår som unika. Han går igenom ett antal lärdomar:

Kontrollfunktionen har inte varit fristående

För lite fokus på regelefterlevnad

För mycket fokus på procedur och formalia i stället för faktisk risk

Danske Bank – toppen på ett isberg?

Bank Som realtid rapporterade kort i går eftermiddag sjönk flera storbanksaktier till följd av nyhetsbyråns Bloombergs artikel om att skandalen i Danske Bank kan vara toppen på ett isberg.

Penningtvättskandalen i Danske Bank uppskattas omfatta 200 miljoner euro, men enligt Bloomberg är det bara en fjärdedel av den sammanlagda penningtvätt som misstänks ha skett i estniska banker under periden.

Bloombergartikeln citeras i dag i flera tidningar. Dagens Nyheter (DN) skriver att Förutom Estland, pekas Lettland och Cypern ut; dessa två ska under perioden 2008-2015 haft dubbelt så höga flöden av transaktioner från utländska kontioinnehavare, som Estland.

Att ägaren finns utanför Estland innebär emellertid inte per automatik att det rör sig om olaglig verksamhet. Andelen högriskkonton i de svenska bankerna är mycket låg, säger chefen för estniska finansinspektionen i en intervju med DN.

SEB: Liten risk för penningtvätt

Bank SEB har inte och har heller inte haft så kallade non resident-kunder inom sin baltiska verksamhet. Det hävdar banken med emfas i en intervju med nyhetsbyrån Direkt.

– Vi tillämpar samma rutiner och system samt krav oavsett marknad och har en centraliserad funktion för att förhindra penningtvätt. Vi känner oss trygga med vår att process för att förhindra penningtvätt fungerar tilfredsställande, säger Frank Hojem, presschef på SEB till Direkt.

EU-parlamentet bjuder in visselblåsare

Politik Inbjudan gäller den avhoppade chefen för Danske Banks tradingverksamhet i Baltikum, britten Howard Wilkinson. Det är ett särskilt utskott för ekonomisk brottslighet och skatteflykt som bjudit in visselblåsaren till EU-parlamentet den 21 november, enligt SvD, som refererar till den danska nyhetsbyrån Ritzau.

Jacob Aarup-Andersen kommer sannolikt bli vd för Danske Bank

Bank Innan utgången av nästa vecka ska danska finansinspektionen ta ställning till Danske Banks förslag till ny vd efter Thomas Borgen som fick sluta i kölvattnet av penningtvättskandalen. Det erfar den danska finanstidningen Finans.

Tidningen skriver att procesen tagit lite längre tid än bankens styrelse hade trott, men att den förvänar sig att nästa vd kommer att vara Jacob Aarup-Andersen, som har en bakgrund i banken där han för närvarande är chef för förmögenhetsförvaltningen. Tidigare har han varit bankens finanschef.

Lime Technologies på väg till börsen

Börs Dagens Industri erfar att mjukvaruföretaget Lime Technologies som utvecklar CRM-system är på väg att börnoteras. Carnegi ska enligt uppgift leda arbetet och även SEB har en roll. Värderingen kan landa på över en miljard kornor enligt Di:s källor

Paris stärker sina aktier som post brexit-hub

Finans I dag skriver Financial Times (FT) att den japanska banken Nomura har långt framskridna samtal med regulatorer om att använda Paris som sin främsta europeiska hub efter Brexit.

Nomura har omkring 2 300 anställda i London. Den japanska banken har tidigare meddelat att den ska sätta upp ett mäklarhus i Frankfurt.

Enligt källor till FT återspeglar Nomuras val av Paris att den franska huvudstaden varit den mest aggressiva aktören i post brexit-kampen.. FT har tidigare skrivit om den franska charmoffensiven som leds av tidigare centralbankschefen Christian Noyer.