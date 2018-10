Ackordcentralen kopplas in i Invuo-konkurs

Sent under söndagskvällen flaggade styrelsen för Small cap-listade Invuo Technologies, tidigare känt som Seamless Distribution, att man har beslutat att lämna in en ansökan om konkurs i dag, den 8 oktober 2018, eftersom att bolaget har blivit insolvent.

Konkursansökan omfattar också det svenska dotterbolaget Invuo Services AB. Övriga bolag inom koncernen omfattas inte av ansökan, framgår det av pressreleasen.

"Den omedelbara orsaken till insolvensen är de utdragna förseningarna av kunders implementering av bolagets tjänster. Dessa förseningar har orsakat en allvarlig negativ inverkan på bolagets kassaflöde. Bolagets situation förvärras ytterligare av avsaknaden av den förväntade accelerationen av ordrar för MeaWallet och bristen på tillräckliga nyinvesteringar i bolaget och dess affärsområden för att stödja verksamhetens fortlevnad”, framgår det av pressreleasen.

Stockholms tingsrätt emottog konkursansökan under morgonen där det framgår att "bolaget är på obestånd och att denna situation inte endast är av tillfällig natur”.

Bolaget föreslår Mikael Kubu från Ackordcentralen Stockholm AB som förvaltare i konkursen. Mikael Kubu har förklarat sig villig att åta sig uppdraget, framgår det av konkursansökan.