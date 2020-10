ABG stabiliserade aktiekursen i Readly – Utökat samarbete med Aftonbladet

ABG Sundal Collier meddelade idag att bolaget, som agerar Sole Global Coordinator för Readly vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm, har vidtagit så kallade stabiliseringsåtgärder för att stabilisera aktiekursen i Readly. Stabiliseringsåtgärden innebär att ABG Sundal Collier genomfört transaktioner för att hålla marknadspriset på aktierna "på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden," skriver bolaget i ett börsmeddelande.

[Artikeln har uppdaterats.]

– Vi redogjorde i prospektet för möjligheten att genomföra stabilisering under de första 30 dagarna. Det är praxis vid notering och förekommer i syfte att stabilisera priset inledningsvis tills marknaden känner bolaget bättre. Det sköts av ABG helt utan vår inblandning och enligt gällande regelverk. Värt att påpeka att de även gör affärer för kunders räkning, allt som syns i boken avser inte stabilisering. Totalt uppgår volymen till 900 508 aktier under perioden 24-28 september, säger Annika Billberg, Head of Investor Relations på Readly, till Realtid. Hon fortsätter: Vår främsta uppgift är att skapa en bra läsupplevelse för våra prenumeranter och ett mervärde för våra förlagspartners. Därigenom kan vi fortsätta leverera på den expansionsstrategi som vi lagt för de kommande åren. Att kommentera kortsiktiga rörelser i aktien avstår vi från.

Som Realtid skrivit fick Readly-aktien en blyg start under premiärdagen 17 september. Med en introduktionskurs på 59 kronor stod aktien vid 11-tiden i drygt 63,20 kronor. Aktiekursen uppgick till 55,40 kronor på torsdagen 1 oktober och var idag vid 10-tiden upp i 58,2 kronor.

Tre dagar före börsnotering sa Aller Media och Bonnier News upp sitt förlagsavtal med Readly. Bonnier News angav som anledning att bolaget ansåg att både prispunkten och volymen i tjänsten var för låg. För sin del sa Aller Media att bolaget inte var nöjdt med avtalsvillkoren och förde en diskussion med Readly.



Idag kunde Readly presentera ett utökat förlagssamarbete med Aftonbladet, vilket innebär att Readlys prenumeranter kan läsa Aftonbladet och Sportbladet från och med 2 oktober, utöver de sex titlar samt helgbilagor från Aftonbladet som redabn fanns på Readly sedan tidigare. Avtalet med Aftonbladet innebär tillgång till Readlys data- och annonsstatistik, motsvarande 25 miljarder datapunkter, skriver Readly i ett pressmeddelande. Alla förlagspartner har tillgång till läsardata.

– Självklart är vi jätteglada att kunna presentera ett nytt avtal med Aftonbladet och att våra läsare har tillgång till Sveriges största kvällstidning på vår plattform från och med idag, säger Annika Billberg, till Realtid.



Grundat 2012, Readly erbjuder kunder en digital prenumerationstjänst av magasin med innehåll från cirka 800 förlag och redaktioner. Tyskland, Storbritannien och Sverige är bolagets huvudmarknader och stod för cirka 85 procent av Readlys nettoomsättning under första halvåret 2020. Under helår 2018 omsatte Readly 265 miljoner kronor.