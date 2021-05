ABB:s vd Björn Rosengren ny delägare i Påmind 

Påminds affärsmodell har utvecklats och har nu börjat skapa en stabil intäktsström. För att fortsätta expansionen har Påmind nyligen tagit in 15 miljoner kronor i en riktad emission mot nya såväl som existerande aktieägare, med bland andra Mikael Nachemson, Per Åhlgren, Sven Hagströmer, Per Josefsson, Bo Mattsson, och Claes Dinkelspiel på investerarlistan.

Bland de nya investerarna finns förutom Johan Tjärnberg och Björn Rosengren, även Cint-grundaren Bo Mattsson, Monterro-medgrundaren Carl Rosvall, fastighetsprofilen Per Arwidsson och förvaltaren Olle Isberg. Det framgår av ett pressmeddelande.

– Vi är mycket nöjda över sju nya investerare och att existerande aktieägare valt att fortsätta stödja med nya pengar. Nu får vi in ny kunskap och erfarenhet så vi kan fortsätta expandera och bygga framtidens tjänst för sänkta månadskostnader, säger John-John Tengberg vd i en presskommentar.

Påmind har idag elva anställda och planerar för att nyanställa tre-fyra personer den närmaste tiden.

I slutet av förra året började Påmind samarbeta med e-Boks – Nordens största digitala brevlåda – med 18 miljoner användare globalt. Fler samarbeten kommer att presenteras under året.

Mikael Nachemson, som var initiativtagare och en av grundarna till Nordnet ligger bakom idén med avtalstjänsten Påmind.