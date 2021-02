2020: Stordalens hotell tappade 5 miljarder

År 2019 omsatte Stordalens hotellkedja drygt 11,5 miljarder norska kronor. Kedjan har därmed tappat intäkter på 5 miljarder norska kronor. Mätt i procent är därmed minskningen i inkomst drygt 43 procent från 2019 till 2020. Det rapporterar Dagens Näringsliv.

Scandic-kedjan meddelade under förra veckan att tillgänglig likviditet från årsskiftet till 17 februari i år minskade med en halv miljard kronor, från 1,9 till 1,4 miljarder kronor. Med andra ord är Scandics så kallade "burn rate" nu cirka 10 miljoner kronor per dag eller cirka 300 miljoner kronor per månad.

Nordic Choice har 28 procent färre rum än Scandic. Båda är starkt representerade i de största städerna i hela Norden. Om Nordic Choice har tappat relativt lika mycket som Scandic sedan årsskiftet, tyder det på att Stordalens hotell med dagens mycket låga hotellbeläggning förlorar ungefär 200 miljoner norska kronor per månad.

Förra veckan tog storbanken DNB inteckning på Stordalens norska hotellverksamhetsföretag för mer än 5 miljarder norska kronor i januari i år.