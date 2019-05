2 miljarder i vinst för If

Företaget bildades 1999 när svenska Skandias och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter fusionerades. År 2001 blir finländska Sampos skadeförsäkringsverksamhet en del av If och företaget blir det största skadeförsäkringsbolaget i Norden. Från 2002 tillkom även försäkringsbolaget Dial försäkringsaktiebolag som en enhet i If Skadeförsäkring. j 2004 köpte Sampo Skandias, Skandia Livs och Storebrands aktier i If. Senare samma år köpte Sampo Varmas aktier i If. Det innebär att If sedan dess är helägt av Sampokoncernen.