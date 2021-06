11 nya miljarder till fonder i maj

Den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade under månaden med närmare 38 miljarder kronor och uppgick vid utgången av maj till 6 084 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande.

I maj genomfördes den årliga insättningen av rabatter (på fondavgiften) och arvsvinster på spararnas premiepensionskonton. Premiepensionen uppvisade under månaden ett nettoinflöde på drygt 6 miljarder kronor, vilket bidrog till att det totala nysparandet i fonder summerade till 11 miljarder kronor. Aktiefonder hade nettoinsättningar på 2 miljarder och i blandfonder nettosparades 4,2 miljarder. Även korta räntefonder och långa räntefonder noterade nettoinflöden på 3,7 respektive 0,9 miljarder kronor under maj månad.



Hittills i år uppgår nettosparandet i fonder till totalt 70,3 miljarder kronor. 70,7 miljarder har nysparats i aktiefonder hittills under 2021.