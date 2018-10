1 600 anställda bantas bort från Handelsbanken

Svagt delår från Nordea

Banker Nordea redovisade ett rörelseresultat på 866 miljoner euro för det tredje kvartalet. Analytikerna hade i snitt väntat sig ett rörelseresultat på 930 miljoner euro enligt Infront Datas sammanställning. Räntenettot landade på 1 072 miljoner euro, en minskning med 10 procent, vilket var i linje med analytikernas prognos.

”Tredje kvartalet var utmanande, och vi är inte nöjda med intäktsutvecklingen. Räntenettot var stabilt, medan avgifts- och provisionsintäkterna och framför allt nettoresultat av poster till verkligt värde var svaga, huvudsakligen till följd av svåra marknadsförhållanden och lägre företagsaktivitet.

Emellertid fortsatte vi att leverera på vårt kostnadsprogram, kreditkvaliteten var alltjämt stark och kapitalrelationerna nådde nya rekordnivåer.

Kundnöjdheten förbättrades för tredje kvartalet i rad, framför allt i Sverige. Utlåningsvolymerna ökar, och inflödet av nya uppdrag ser mer lovande ut inför fjärde kvartalet.

Årets tredje kvartal blev ett historiskt kvartal för Nordea när vi slutförde vår flytt till bankunionen och Finland. Flytten är ett led i Nordeas övergripande strategi och gör det möjligt för oss att verka i en miljö som erbjuder stabilitet, förutsägbarhet och lika villkor. Flytten påverkar inte koncernens affärsmodell, men den hjälper oss att skärpa vårt fokus på att vidareutveckla banken och bli en ännu bättre bank för våra kunder, medarbetare och aktieägare.

Den 13 september meddelade Nordea och DNB att Blackstone förvärvar 60 procent av samtliga aktier i Luminor. Nordea kommer under de närmaste åren att sälja sitt resterande innehav på 20 procent till Blackstone. Den 15 oktober slutfördes försäljningen av vår private banking-verksamhet i Luxemburg.

Jag kan konstatera att Nordea nu är ompositionerat till att vara en helt Nordenfokuserad bank med en mycket tydlig och enkel struktur och en rekordstark balansräkning, som gör att vi kan bli en ännu bättre bank för våra kunder samtidigt som vi strukturellt sänker kostnaderna och ökar effektiviteten”, skriver vd:n Casper von Koskull i en kommentar till resultatet.

Storbankens räntenetto sjönk med 10 procent. Rörelseintäkterna minskade med 14 procent, kostnaderna med 6 procent och rörelseresultat minskade med 21 procent under tredje kvartalet, jämfört med samma period i fjol.

Handelsbankens vd lämnar - minskar personalstyrkan med 1 600 personer

Banker I går kväll, innan dagens delårsrapport, meddelade Handelsbankens vd Anders Bouvin att han går i pension nästa år. Rapporten visar att banken kommer vidta åtgärder, framförallt i form av nedläggningar av kontor, som leder till effektiviseringar motsvarande minst 1 600 årsarbeten till och med 2022.

För de tre första kvartalen i år visar banken tillväxt i samtliga hemmamarknader. Rörelseresultatet steg med 4 procent till 16 725 miljoner kronor (16 028), jämfört med samma period i fjol Periodens resultat efter skatt steg med 8 procent. Intäkterna steg med 7 procent, justerat för engångsposter steg intäkterna med 4 procent. Räntenettot ökade med 6 procent. Totalt förvaltat kapital steg med 12 procent till 670 miljarder kronor (599), den högsta nivån någonsin

“Handelsbanken hade högst kundnöjdhet av de stora bankerna i Sverige enligt Svenskt Kvalitetsindex och avståndet ökade till de övriga stora bankerna. Även på övriga hemmamarknader hade Handelsbanken mer nöjda kunder än genomsnittet av branschen både på privat- och företagsmarknad”, skriver banken i rapporten. SHB noterar också en kraftig ökning i antalet rådgivningsmöten. Den är också störst inom nysparande i fonder i Sverige, och ser en tydlig ökning i fondflöden efter rådgivningsmöten.

Swedbank starkast

Banker När tre av fyra svenska storbanker presenterat sina delårsrapporter visar det sig att Swedbank lämnat den starkaste rapporten för det tredje kvartalet. SEB presenterar sin delårsrapport i morgon torsdag.

Anders Bouvin tvingas bort

Banker Intern turbulens och en svag kursutveckling gör att styrelsen fått nog. Därför tvingas Handelsbankens vd Anders Bouvin bort från Handelsbanken, skriver DI och hänvisar till källor. Bouvin förnekar uppgifterna. En analytiker säger till DI att marknaden nu kommer skärskåda ifall avhoppet har med bankens prestation att göra.

Räntan höjs inte idag

Banker Riksbanken väntas lämna styrräntan oförändrad i dag onsdag. Men Stefan Ingves kan signalera om när nästa höjning kommer, tror analytiker.

RIX-systemet fungerar normalt igen

Banker Riksbanken har lokaliserat och löst det problem som orsakade tisdagens driftstörning i betalningssystemet RIX, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande. Rix-systemet drabbades av en mycket sällsynt och ovanlig driftstörning ett par timmar under tisdagseftermiddagen. Den påverkade betalningar mellan bankerna, men störde inte betalningar som gjordes med Swish eller betalkort av vanlig bankkunder.

Bygginvesteringarna vänder ned 2019

Konjunktur Bygginvesteringarna i Sverige väntas öka med 2 procent 2018 och minska med 3 procent 2019. Det framgår av en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. BI konstaterar att högkonjunkturen består ännu en tid men har passerat toppen och övergått i en avmattningsfas.

"Anledningen till att bostadsbyggandet faller är främst de omfattande kreditrestriktioner som införts de senaste åren och som påverkar såväl företag som enskilda hushåll. Samtidigt fortsätter byggandet av både lokaler och anläggningar att öka och med en så kluven byggmarknad blir den sammantagna utvecklingen medioker trots goda förutsättningar", konstateras i prognosen.

SD är beredda att stödja en moderat budget

Politik Sverigedemokraterna ‘är beredda att rösta för en M-budget om den innehåller en skattesänkning för pensionärer. Det säger Jimmie Åkesson till Expressen i tidningens tv-program "Bara Politik".

Kungsleden tuffar på

Börs Fastighetsbolaget Kungsledens hyresintäkter uppgick till 592 miljoner kronor tredje kvartalet i år jämfört med 571 miljoner kronor förra året. Driftsöverskottet blev 424 miljoner kronor jämfört med 418 miljoner kronor förra året. Förvaltningsresultatet uppgick till 316 miljoner kronor jämfört med 276 miljoner kronor förra året, visar delårsrapporten.

Axfood bygger lager i Stockholm - oförändrad vinst

Börs Axfood storsatsar på ett högautomatiserat lager i Stockholm, vilket framkom i onsdagens kvartalsrapport. Rörelseresultatet för tredje kvartalet landade på 620 Mkr jämfört med 604 Mkr samma kvartal i fjol. Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på 636 Mkr. Rörelsemarginalen blev 5,1 procent jämfört med 5,2 procent under tredje kvartalet 2017.

Högre kostnader hos amerikanska tillverkare skapar oro

USA Industrin uppmärksammar att tullar bidrar till att trycka upp den globala inflationen. Investerarna oroades under tisdagen av rapporter om stigande priser och kostnader för olika produkter, på alltifrån byggfordon till Post-it lappar. Påverkade av en plötslig vändning i kinesiska aktiekurser hade de globala aktiemarknaderna redan rasat innan de amerikanska företagen hade rapporterat. Tidigt på eftermiddagen hade S&P index tappat 1,4 procent. Resultaten under tredje kvartalet från företag som 3M, Caterpillar och United Technologies visade att företagen planerar att höja priserna för att kompensera för kostnader som uppkommit på grund av brist på arbetskraft och den våg av höjda tullar som påbörjades av USA, och som nu spridits vidare till andra länder i världen. Det fanns också tecken på en svagare efterfrågan på vissa marknader, vilket underblåste investerarnas rädsla för att de inte skulle gå att lämpa över de ökade kostnaderna på konsumenten. IMF har påpekat att den tror på en stadig expansion i världsekonomin som fortsätter in i 2019, men varnar också för att tillväxten redan har nått toppen i vissa länder.