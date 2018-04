"Vi ska fördubbla vår låneförmedling"

Kameo grundades 2014 och lanserades två år senare. Det är en svensk-norsk crowdfunding-plattform för så kallad lånebaserad crowdfunding eller P2P-lending.

Liknande tjänster är Lendify, Torborrow, Savelend och Tessin. Via plattformen kan privatpersoner och företag låna ut pengar – i både svenska och norska kronor – till fastighetsprojekt i Sverige och Norge, med ränta på mellan 5–15 procent. Det rör sig om allt från småskaliga bostadsrättsprojekt till kommersiella fastigheter.

Bolaget har FI-tillstånd och kontor i Stockholm och Oslo, med fem respektive sex anställda. Ytterligare en kreditanalytiker ska anställas i Sverige i år.

Annons

Annons

Realtid.se fick en intervju med bolagets Sverige-vd Vanja Eriksson. Hon han en bakgrund inom startups och har varit med och startat upp koncept inom tech, retail och hälsobranschen. Hon har även jobbat på hälsa- och träningsbolaget Itrim Sverige som chef och projektledare för affärsområdet "internationell expansion".

– Jag är statsvetare i grunden som hamnade i finanssektorn. Lite otippat kanske, men jag är nyfiken och det har fått leda vägen, säger hon till Realtid.se.

Vad lockade dig till Kameo?

– Att få jobba med något som skapar nytta för alla och inte för några få är den ultimata utmaningen. Vi kommer alltid behöva låna och spara och förbättringspotentialen är stor för vad vi kan göra för de som får för lite finansiering och för de som vill spara.

Som vd vill hon öka bolagets lånevolymer, bli synlig för fler sparare och påskynda utvecklingen av it-plattformen.

– Vi behöver också bidra till att öka medvetandet om crowdfunding som koncept i Sverige tillsammans med våra kollegor i branschen. Vi behöver synliggöra nya finansieringssätt och vägar till sparande, säger hon.

Bolaget tjänar pengar på att ta ut en förmedlingsavgift från låntagarna. Den ligger på 2–4 procent. För det uppges Kameo ta hand om kreditbedömning hantering av säkerheter och betalningsadministration liksom kredituppföljning.

Konkurrensen på marknaden för lånebaserad crowdfunding har hårdnat senaste åren. Tydligaste konkurrenten är Toborrow som låter privatpersoner låna ut pengar till företag. En annan utmanare är Lendify som låter privatpersoner låna ut till privatpersoner. Bolaget lånar även, likt en bank, även ut egna pengar (totalt 400 miljoner kronor) som tagits in från institutionella investerare.

– Crowdfunding är fortfarande ett koncept. Tillsammans kan vi aktörer på marknaden ge nya finansieringsmöjligheter. I dag kan bolag som Kameo med flera vara din lokala bank utgörs av tusentals investerare. Det är också bra att alla sparare kan gå in på flera olika plattformar och spara. Spridning av risker är alltid bra.

Kameo erbjuder i likhet med utmanarna hög ränteavkastning för långivarna. Bolaget utlovar en möjlig avkastning på mellan 5–15 procent.

– Vi kan också erbjuda en mer diversifierad ränteportfölj, eftersom man kan låna ut i både svenska och norska kronor, hävdar Vanja Eriksson.

Förra året hade bolaget en lånevolym på cirka 112 miljoner i Sverige och Norge. Kameo har sedan starten förmedlat lån för över 160 miljoner kronor. Målet är att dubbla förmedlingen i år och att nå svarta siffror nästa 2019, med en lånevolym på 600 miljoner.

Hittills har bolaget investerat ett par miljoner per år i främst plattformen. Under 2018 är målet att investera fem miljoner. Det planeras dock inte för några emissioner. Bolaget har bland annat köpt in marknads- och programmeringstjänster och storbankernas bankid-lösning.

Det kan bli aktuellt med förvärv i framtiden, enligt Vanja Eriksson, för att göra en utlandsexpansion. Det är inte heller uteslutet med en notering. Men i dag är fokus tillväxt och expansion i Sverige och Norge.

– Det är alldeles för tidigt att tänka på börsen. Det blir mer intressant om vi skulle gå samman med eller köpa andra bolag expandera till exempelvis Finland eller Danmark, vilket skulle medföra ett större kapitalbehov.

Vanja Eriksson ser fortsatt stor potential i fastighetslån "sedan det blivit svårare att få banklån". På sikt kan även bolån bli aktuellt.

– Ansökningarna har blivit fler och de önskade lånebeloppen allt högre. Våra erfarenheter är att affärsmodellen fungerar i både med- och motvind.

Bolaget är också i färd med en marknadsföringsplan för att nå fler kvinnor till plattformen. Kameo ska bland annat anordna workshops på temat kvinnliga investerare.

– Vi önskar att alla som vill ska kunna spara oavsett kön, ålder eller ekonomi. Det här ett långsiktigt arbete och vi tror att det är våra sparare vi möter under tidens gång som kommer att vägleda oss till att bli en crowdfundingplattform som tänker på alla, säger Vanja Eriksson