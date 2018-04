Trig Social Media avbryter miljardavtal med kryptobolag

Stockholm IT Ventures avbryter miljardavtal med norska bolaget Cryptotech. Stockholm IT Ventures, tidigare Trig Social Media, ägs delvis och drivs av vd Anthony Norman.

Realtid.se har i en rad artiklar granskat Trig Social Media. Bolaget är ett svenskt aktiebolag som noterades på Frankfurtbörsen hösten 2014 till en värdering på över 10 miljarder kronor trots att verksamheten i princip saknade omsättning. Utvecklingen i bolaget gick efter noteringen spikrakt nedåt. Nu startar bolaget om med nytt namn och nytt fokus och aktien går istället spikrakt uppåt.

Trig Social Media heter i dag Stockholm IT Ventures och är nu fokuserat på kryptovaluta.

- Vi har genomgått en rekonstruktion och har nu börjat med kryptovaluta i olika former. Mining är en ganska stor del. Det gäller inte bara Bitcoin-miningen utan vi har tittat även på andra valutor, säger Anthony Norman, vd för Stockholm IT ventures.

Bolaget har bland annat ingått ett samarbete, via dess dotterbolag Block Trade Technology Ltd, med det Aktietorget-noterade Colabitoil för förnyelsebara och klimatvänliga lösningar för mining.

Den 20 mars meddelar även Stockholm IT ventures att man tecknat avtal med den norska ägaren av bolaget Cryptotech, Value Media, som ska utveckla ett nytt chip som ska utöka miningkapaciteten väsentligt, vilket tidningen e24.no var först att berätta om. Chippet kommer att ha en kapacitet om 15.000 Petahash, vilket är en nivå som är betydligt bättre än den nuvarande branschstandarden. Stockholm IT Ventures uppger att bolaget kommer, enligt avtalet med Value Media, att betala maximalt 210 miljoner euro där 200 miljoner euro betalas kontant och resterande 10 miljoner euro betalas i aktier. Den kontanta delen innebär att bolaget är tvungen att ta lån.

Den 6 april meddelar dock Stockholm IT Ventures att man avbryter avtalet med det norska bolaget Cryptotech.

- Avtalet var villkorat av en bolagsstämma och då upptäckte vi att de inte hade möjlighet avv hålla den tiden som vi hade avtalat om. Det var också lite osäkerheter mellan Erik, som är den norska partnern, och med den andra amerikanska partnern. De var inte överens om tidplan. Då valde vi att rösta ned detta på bolagsstämman eftersom vi inte kunde ta den risken att binda oss eftersom vi skulle finansiera detta utan att göra emission i bolaget. Den finansieringen kostar pengar hur det än är.

- Vi har inte avbrutit samarbetet utan vi har bollat tillbaka bollen till dem så de får en andra chans.

Finansieringen av avtalet med Cryptotech säkrades dels genom ett avtal med GEM Global Yield Fund om 50 miljoner euro.

- Vi har sen två-tre vägar till att gå som vi ännu inte slagit fast och vi har ännu inte gått ut med det heller. Planen som vi har kommunicerat är att vi inte ska lösa detta genom en nyemission i bolaget. Vi har även en ICO som vi håller på med som ska finansiera en del av detta, cirka 50 miljoner kronor. Större delen av finansieringen läggs på en produktionskredit.

I början av mars i år aviserar Stockholm IT Ventures villkoren inför en kommande ICO, initial coin offering, där token kallas för Bytemine. I pressmeddelandet uppger vd Anthony Norman att bolaget delar ut 4 procent av antalet tokens till aktieägarna i Stockholm IT Ventures. Han uppger att bolaget nu ”vänder blad” från den problemtyngda historien till en "mycket positiv framtid”.

"Värdet av ICO:n går endast att spekulera om men för SITV ger detta möjligheter till en expansion som vi bara kunde drömma om för några månader sedan”, framgår det i pressmeddelandet.

Enligt pressmeddelandet kommer 1 miljard tokens lanseras vid ICO:n, varav 40 miljoner tokens ges ut till SITV:s aktieägare. Priset för tokens startar på 0,15 euro. Enligt prospektet kommer 66 procent av kapitalet som tas in i samband med ICO:n användas till server-infrastrukturen och 34 procent kommer att användas till annat i verksamheten. ICO:n var tänkt att äga rum den 20 april 2018. Nu pågår dock ett arbete att göra ändringar i denna eftersom Stockholm IT Ventures har hoppat av avtalet med Cryptotech.

Hur ska ni lösa miningen nu utan Cryptotech?

- Vi har ett antal lösningar där vi håller på att förhandla om vad som är bäst. Vi låter Value Media försöka komma tillbaka och visa att de kan leverera. Vi har möjlighet att finansiera detta om det visar sig att de kan leverera. Vi har även samtal med andra parter som ligger långt fram. Vi får ihop miningen men det är klart att det är jobbigt när det sker något i sista sekund. Nu hade vi inte hunnit tagit in pengar i ICO:n men det är klart att det hade varit jobbigt att ändra. Det är klart att folk är otåliga. Jag tror att det beror på att vi har en bra kombination där det inte bara finns mining utanannat som gör att vårat totem är välbalanserat.

Har det varit stort intresse för ICO:n?

- Väldigt stort. Jag är förvånad själv. Det är väldigt stort intresse. Jag tror att det kan bero på, även om bolaget gått igenom en hel del trubbel så har vi en ledning i dag som är stark. Detta är en överetablerad bransch där alla kör en ICO och det finns väldigt många småbolag och entreprenörer där fale-ratingen bland ICO är jättehög. ICO är på gott och ont helt oreglerade. Fördelen är att många som inte skulle klara av att komma igenom ett dokumentationsflöde skulle klara av detta för att lösa pengar. Nackdelen är att det finns folk som inte borde resa pengar som reser pengar. Jag tror därför att folk tittar mer på vilka som står bakom ICO:n och därför tror jag att vår ICO väckt intresse på grund av framförallt vår ordförande Rogers (Tamraz reds anm.) breda nätverk.

Kommer ICO:n skjutas fram?

- Det kan jag inte säga just nu.

Stockholm IT Ventures, som är noterat på Frankfurt-börsen, har rusat betydligt på börsen de senaste 5 månaderna. Den 13 november 2017 låg aktien på 0,0080 euro medan aktien i skrivande stund ligger på 0,0650 euro.