Telia inför återköpsprogram

Programmet ska löpa under tre år och ambitionen är att bolaget ska återköpa egna aktier för 5 miljarder kronor om året. Det totala återköpssumman uppgår därmed till 15 miljarder kronor.

“Skälen till programmet är att återföra överskottskapital till aktieägarna och att fortsätta optimera bolagets kapitalstruktur”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Tillsammans med den nyligen godkända ordinarie utdelningen om 2,30 kronor per aktie uppgår totalavkastningen pro forma per år till 3,45 kronor per aktie.

– Jag är nöjd med att kunna presentera ett tydligt sätt att optimera vår balansräkning. Genom återköpsprogrammet strävar vi efter att öka avkastningen till aktieägarna samtidigt som vi bibehåller utrymme för att genomföra disciplinerade värdeskapande förvärv inom ramen för vår strategi i Norden och Baltikum, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef för Telia Company.