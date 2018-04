Stabil inledning för Intrum

Den underliggande tillväxten i rörelseresultatet under första kvartalet var 10 procent. Bolaget investerade 1,4 miljarder kronor i nya kreditportföljer, visar kredithanteringföretagets delårsrapport. Efter samgåendet med Lindorff kommer företaget stänga 18 kontor i Spanien. “Jag är sammantaget mycket nöjd med hur vi inlett 2018”, kommenterar vd:n Mikael Ericson.

Koncernens nettoomsättning första kvartalet 2018 ökade till 3 115 miljoner kronor, jämfört med 1 551 miljoner kronor under samma period i fjol. Pro forma för första kvartalet 2017 var nettoomsättningen 2 928 miljoner kronor.

Rörelseresultatet förbättrades till 897 miljoner kronor, jämfört med 468 miljoner kronor. Pro forma för första kvartalet 2017 var rörelseresultatet 841 miljoner kronor.

Rörelseresultatet exklusive engångsposter och omvärderingar ökade till 973 miljoner kronor, pro forma föregående år 888 miljoner kronor.

Jämförelsetalen avser pro forma och innefattar Lindorff som Intrum gick samman med i juni 2017.

Nettoresultatet för kvartalet uppgick till 364 miljoner kronor, jämfört med 347 miljoner kronor. Resultatet per aktie var 2,77 kronor, jämfört med 4,77 kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 1 448 miljoner kronor, jämfört med 695 miljoner kronor.

“Intrum har haft en stabil inledning på 2018 med en underliggande tillväxt i rörelseresultatet under första kvartalet om 10 procent. Vi ser även att våra portföljinvesteringar fortsätter att utvecklas väl och vi investerade 1,4 miljarder kronor i nya portföljer under kvartalet. Inom kredithantering ökade omsättningen med 3 procent och även om verksamhetsmarginalen har sjunkit något till 25 procent så har våra åtgärder för kostnadsbesparingar och ökad effektivitet börjat ge resultat och vi förutser gradvis ökande marginaler under resten av 2018. Jag är sammantaget mycket nöjd med hur vi inlett 2018”, kommenterar vd:n och koncernchefen Mikael Ericson rapporten.

Det redovisade värdet av portföljinvesteringar har ökat med 7 procent sedan slutet av 2017.

Kvartalets portföljinvesteringar uppgick till 1 373 miljoner kronor, pro forma föregående år 2 522 miljoner kronor.

Avkastningen på portföljinvesteringar var 15 procent, pro forma föregående år 16 procent.

Inom Kredithantering var omsättningstillväxten på pro forma-basis 3 procent, och verksamhetsmarginalen minskade med 2 procentenheter, hänförligt till Spanien. Övriga affärsenheter i koncernen utvecklas enligt plan.

Försäljningen av Intrum Justitias tidigare dotterföretag i Norge samt Lindorffs tidigare dotterföretag i Sverige, Danmark, Finland och Estland genomfördes den 20 mars 2018.

“Arbetet med integrationen och omstruktureringen efter samgåendet med Lindorff har fortsatt under inledningen av 2018 och i de länder där verksamheter slås ihop har ett flertal initiativ tagits för att tillse att integrationen slutförs enligt plan. I Spanien kommer cirka 18 kontor att stängas och antalet anställda minskas med omkring 400 personer. I Nederländerna flyttar verksamheterna ihop från två kontor till ett, vilket kommer att vara genomfört vid slutet av sommaren”, skriver Mikael Ericson i sin kommentar och fortsätter:

”Vi har till dags dato realiserat 280 miljoner kronor av de kostnadssynergier som vi förutsåg vid samgåendet. Detta är i linje med de totala 580 miljoner kronor i kostnadssynergier som vi har satt som mål att uppnå fram till 2020.”

Efter kvartalets slut har Intrum skrivit ett avtal den italienska banken Banca Intesa Sanpaolo om ett långsiktigt partnerskap där Intrum tillsammans med Intesa Sanpaolo kommer att etablera en marknadsledande enhet för hantering av förfallna fordringar i Italien. Affären kommer att slutföras i fjärde kvartalet 2018 och Intrums nettoinvestering beräknas bli 670 miljoner euro.

”Affären med Intesa Sanpaolo är en milstolpe för Intrum där vi tydligt visar hur vår marknadsledande position och mångåriga erfarenhet av kredithantering skapar möjligheter till affärer som transformerar hela vår bransch. Europeiska banker har ett stort behov av att hitta partners som kan stötta dem i arbetet med att minska exponeringen mot förfallna och avskrivna lån i deras balansräkningar och Intrum är en av få aktörer som kan kliva in i den typen av partnerskap,” kommenterar Mikael Ericson.